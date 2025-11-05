Messico, Claudia Sheinbaum molestata a un evento pubblico: un uomo cerca di palparla e baciarla. «Se succede alla presidente, cosa succede alle altre donne?» – Il video

La polizia di Città del Messico ha confermato l’arresto del responsabile. La presidente ha promesso di «continuare a lavorare per un Paese dove nessuna donna debba subire ciò che io stessa ho vissuto»

La presidente del Messico Claudia Sheinbaum è stata molestata da un uomo durante un evento pubblico a Città del Messico, un episodio che ha scatenato indignazione in tutto il Paese e riacceso il dibattito sulla violenza di genere. In un video si vede un uomo che si avvicina a Sheinbaum durante una stretta di mano con i presenti. L’uomo tenta di baciarla sul collo e le mette le mani addosso. La presidente reagisce subito, lo respinge e si volta per guardarlo in volto, mentre un membro del suo staff interviene rapidamente. Nella serata di martedì, la polizia di Città del Messico ha confermato l’arresto del responsabile.

Il racconto di Sheinbaum

Sheinbaum ha raccontato di essersi resa conto della gravità del gesto solo dopo aver visto le immagini. Durante una conferenza stampa mercoledì mattina ha spiegato di aver sporto denuncia: «Se fanno questo alla presidente, cosa succede a tutte le altre donne del Paese?». Sheinbaum, prima donna eletta alla presidenza del Messico e figura centrale della sinistra latinoamericana, ha fatto della parità di genere e della sicurezza per le donne uno dei punti cardine del suo programma politico. La presidente, che all’episodio ha reagito con calma e fermezza, ha promesso di «continuare a lavorare per un Paese dove nessuna donna debba subire ciò che io stessa ho vissuto».

Le molestie e la violenza di genere in Messico

Le molestie e la violenza di genere, però, restano un problema strutturale in Messico. Secondo un sondaggio del 2021, il 70% delle donne sopra i 15 anni ha dichiarato di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale. Nella capitale, le molestie sono punite con pene fino a quattro anni di carcere, oltre a multe e ordini restrittivi, ma la normativa varia da stato a stato.