Carlo Calenda si tatua il tridente per l’Ucraina: «E mo’ ce lo siamo tatuati per la vita» – La foto

08 Novembre 2025 - 16:53 Ugo Milano
Il leader di Azione ha deciso di imprimere sulla pelle il simbolo della sua solidarietà a Kiev

Carlo Calenda ha deciso di imprimere sulla pelle il simbolo della sua solidarietà all’Ucraina. Il senatore e leader di Azione ha pubblicato su X la foto di un tatuaggio sul polso: il tryzub, il tridente che dal 1992 è emblema ufficiale dello Stato ucraino. «E mo’ ce lo siamo tatuati per la vita», ha scritto, accompagnando l’immagine con l’hashtag #SlavaUkraini. Ovvero «gloria all’Ucraina», il motto che dall’inizio dell’invasione russa accompagna la resistenza di Kiev.

Cos’è il tryzub

Il tryzub, adottato come stemma nazionale dopo l’indipendenza del Paese, è un segno dalle origini antiche e dai significati molteplici. Alcuni storici lo interpretano come la rappresentazione stilizzata di un falco in picchiata, altri come un’ancora cruciforme, simbolo di fede e libertà.

La vicinanza di Calenda a Kiev

Il gesto di Calenda si inserisce in una linea di sostegno con la posizione mantenuta fin dall’inizio del conflitto. Il senatore si è recato più volte in Ucraina e non ha mai nascosto la propria vicinanza politica e morale a Kiev. Di recente è stato protagonista di un acceso confronto televisivo con l’economista Jeffrey Sachs a Piazzapulita: «Lei fa propaganda putiniana», ha replicato al professore americano. Le immagini dello scontro hanno fatto il giro dei social.

