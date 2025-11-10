Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
Follia in un reality colombiano, influencer spinge una concorrente in piscina e cerca di annegarla. Espulsa dal programma – Il video

10 Novembre 2025 - 12:52 Alba Romano
Momenti di panico al programma televisivo La Mansion De Luinny, in onda dal 30 ottobre. Cos'è successo

Momenti di estrema tensione nel reality colombiano La Mansion De Luinny, in onda dal 30 ottobre. Durante una lite in giardino, la content creator Yina Calderón ha spinto in piscina la deejay dominicana Yina Piry, per poi tuffarsi e tentare di trattenerla sott’acqua afferrandola per i capelli. Dopo la spinta, la concorrente ha sbattuto la testa contro il bordo della piscina, creando il panico tra gli altri concorrenti che hanno tentato di intervenire. Il conduttore del programma ha annunciato provvedimenti disciplinari: Yina Piry è stata punita per aver provocato la compagna con uno scherzo, mentre la produzione ha deciso di espellere Calderón dal reality.

Lo scherzo dietro la lite

La spinta in piscina è avvenuta dopo che Yina si è diretta nel salone per occuparsi della propria acconciatura, ma mentre accendeva il phon, dal dispositivo è fuoriuscita una grande quantità di farina. Non riuscendo a sopportare quello che era chiaramente uno scherzo messo in atto da un’altra concorrente, ha reagito con l’ira.

Espulsa l’influencer

«Con tutto il dolore del mio cuore, devo dire che abbandoni la casa in questo momento», ha comunicato il presentatore. L’influencer espulsa ha reagito con tracotanza: «Peccato, perché se ne va il rating, ma io non mi faccio intimidire da nessuno». La vittima, tuttavia, ha chiesto che la compagna non fosse punita ulteriormente. La produzione sta valutando il futuro di Yina Calderón all’interno del programma. La scena di quanto accaduto è stata rilanciata sui social dal programma stesso.

