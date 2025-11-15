Nunzia Cappitelli denunciò due uomini per stalking: uno è quello che ha dato l’allarme, l’altro era con lui. I dubbi sulle ferite e cosa è successo
Nunzia Cappitelli aveva denunciato due uomini per stalking in passato. Il dettaglio emerge dalle indagini della Squadra Mobile di Napoli sulla morte senza un’apparente spiegazione della 51enne. La donna è stata trovata senza vita nella sua casa in piazza Sant’Alfonso a Marianella, periferia Nord di Napoli. A dare l’allarme un giovane che aveva trovato il corpo assieme a un altro uomo. Proprio loro erano stati denunciati dalla vittima.
Le denunce e i due uomini ascoltati
Secondo quanto riporta l’Ansa, le denunce riguardano il ragazzo, in un primo momento considerato ancora il compagno della vittima, che ha trovato il cadavere e un altro uomo, meno giovane. Entrambi avrebbero assunto comportamenti ossessivi nei confronti della vittima. Nella notte, i due presunti stalker sono stati ascoltati dagli investigatori insieme ad altre persone ritenute informate sui fatti. L’ipotesi del femminicidio è ancora tra quelle considerate dagli inquirenti. Ma al momento questa pista non trova riscontri dagli accertamenti eseguiti dal medico legale sul corpo della 51enne e dalla polizia scientifica nell’appartamento.
Il giallo della ferita alla testa
La donna è deceduta per un colpo alla testa. La morte risalirebbe al primo pomeriggio di giovedì. Sul luogo del ritrovamento è stata trovata una bottiglia di vetro in frantumi. Secondo un primo esame medico legale, la ferita potrebbe essere compatibile anche con un incidente domestico. Per questo al momento la pista privilegiata è quella della morte causata da un incidente o da un malore. Solo i risultati dell’autopsia chiariranno se quella ferita è riconducibile a un colpo inferto con un corpo contundente oppure se a provocarla è stata una caduta accidentale.
Ti potrebbe interessare
- Garlasco, le minacce a Massimo Lovati e il rischio che l’inchiesta si allarghi. Il suo avvocato Fabrizio Gallo a Open: «Arriveranno altri indagati»
- Venditti vuole denunciare i pm pavesi per l’inchiesta su Sempio: «L’unico colpevole è Stasi». Poi accusa la procura di Brescia di «aver falsificato le carte»
- Trovata morta in casa a Napoli: interrogato il compagno (già denunciato). La ferita alla testa e la bottiglia vicino al corpo
- Garlasco, trovato Dna riconducibile a Sempio sotto un’unghia di Chiara Poggi: «È un contatto diretto da difesa, esclusa la contaminazione»
- Gino Cecchettin e l’ergastolo definitivo per Turetta: «Ora onoriamo Giulia sradicando la violenza»
- Caso Giulia Cecchettin, si chiude la vicenda giudiziaria: la procura rinuncia all’appello. Così per Turetta l’ergastolo diventa definitivo
- Garlasco, l’indagine su Giuseppe Sempio e gli avvocati: «Uno ha fatto da spallone per i soldi»
- Aurora Tila uccisa a 13 anni, condannato a 17 anni l’ex fidanzato che l’ha fatta cadere dal balcone
Nessuna ipotesi è eslusa
Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Napoli proseguono senza sosta il lavoro per ricostruire le ultime giornate di vita della donna. Anche oggi verranno sentite alcune persone per fare chiarezza sui fatti. La polizia continua a seguire tutte le piste per capire come sono andate realmente le cose, senza escludere alcuna ipotesi in attesa degli esiti definitivi dell’autopsia.