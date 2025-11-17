Ultime notizie Atp FinalsDonald TrumpJannik SinnerJeffrey Epstein
POLITICACalabriaCorte dei contiGoverno MeloniInchiestePonte sullo strettoSicilia

Ponte sullo Stretto, arriva un nuovo stop della Corte dei Conti: niente visto alla convenzione tra il ministero e la concessionaria

17 Novembre 2025 - 17:36 Ugo Milano
embed
wwf legambiente ricorso tar ponte stretto messina
wwf legambiente ricorso tar ponte stretto messina
Salvini predica calma: «Nessuna sorpresa, resto fiducioso». Bonelli all'attacco: «Pronto a denunciare il governo»

Arriva una nuova bocciatura al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. La Corte dei Conti «non ha ammesso al visto» il terzo atto aggiuntivo della convenzione tra il ministero dei Trasporti e la Società Stretto di Messina, che regola i rapporti tra la stessa società Stretto di Messina in quanto concessionaria delle opere per il Ponte e il Mit, come amministrazione concedente e vigilante. Lo annuncia la stessa magistratura contabile in una nota, precisando che «le motivazioni, in corso di stesura, saranno rese note entro trenta giorni».

Lo stop alla delibera Cipess

L’atto aggiuntivo su cui è arrivato il nuovo stop della Corte dei Conti è collegato alla delibera di agosto del Cipess, che riguardava l’assegnazione delle risorse l’approvazione del progetto esecutivo e che è stata bocciata a fine ottobre. La decisione dei magistrati contabili – che hanno chiesto delucidazioni in merito alla procedura d’urgenza adottata, ad alcune voci di costo e alle stime di traffico – aveva innescato una dura reazione da parte del governo.

Salvini: «Nessuna sorpresa»

Il primo a commentare il nuovo stop della Corte dei Conti è il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, principale promotore dell’opera. «Nessuna sorpresa: è l’inevitabile conseguenza del primo stop della Corte dei Conti. I nostri esperti sono già al lavoro per chiarire tutti i punti. Resto assolutamente determinato e fiducioso», scrive in una nota il vicepremier e leader della Lega.

Bonelli (Avs): «Pronto a denunciare il governo»

Sul nuovo parere della Corte dei Conti interviene anche Angelo Bonelli, portavoce di Alleanza Verdi-Sinistra, che torna ad attaccare il governo: «La decisione […] è di una gravità assoluta. Significa che il governo Meloni stava impegnando fondi pubblici dentro un quadro ritenuto non legittimo, per un’opera da 14 miliardi di euro senza alcuna certezza tecnica, ambientale o giuridica: risorse sottratte a ferrovie, scuole, sanità e sicurezza del territorio. Sono pronto a denunciare il governo anche alla Procura europea se dovesse insistere».

Foto copertina: ANSA/Alessandro Di Meo | Il leader della Lega e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ospite di “Porta a porta”

Articoli di POLITICA più letti
1.

Elezioni Regionali in Veneto 2025, quando si vota? I nomi e il profilo dei cinque candidati in corsa

2.

Mia Diop vicepresidente in Toscana, Vannacci non ci sta: «Il suo curriculum? Pelle scura e tessera del Pd. Ma su Beatrice Venezi protestavano»

3.

Elezioni Regionali in Puglia 2025, quando si vota? I nomi e i profili dei candidati in corsa

4.

Altro scivolone di Gratteri su Falcone: «Non voleva le carriere separate». Ma cita un discorso in cui dice l’esatto contrario

5.

Elezioni Campania 2025, la guida completa: quando si vota, quali sono i nomi e i profili dei candidati

leggi anche
ponte sullo stretto corte dei conti danno erariale giorgia meloni matteo salvini antonio tajani
POLITICA

Il Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti e il danno erariale: «Rischiano di dover pagare loro»

Di Alessandro D’Amato
Ponte sullo Stretto
POLITICA

Ponte sullo Stretto, il rischio di un altro no a novembre: il contratto sotto esame della Corte dei Conti

Di Giovanni Ruggiero
salvini corte dei conti ponte sullo stretto
POLITICA

Il governo dopo il no al Ponte: «Avanti con l’opera». Salvini e il vertice urgente con Meloni e Tajani: «Spero non sia vendetta sulla Giustizia»

Di Alba Romano
ponte sullo stretto di messina corte dei conti bocciatura webuild cosa succede adesso giorgia meloni matteo salvini
POLITICA

Perché la Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto, che c’entra Webuild e cosa succede adesso

Di Alessandro D’Amato