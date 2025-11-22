Brasile: l’ex presidente Bolsonaro arrestato. Misura cautelare dopo la condanna per il tentato colpo di stato

Lo scorso settembre fu condannato a 27 anni e 3 mesi di carcere. In stato di fermo non si trova esattamente in una prigione

L’ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è stato arrestato in esecuzione di un mandato di arresto preventivo emesso dalla Corte Suprema Federale. A riferirlo è la Polizia Federale brasiliana in una nota. Secondo quanto riporta il quotidiano “O Globo” si tratta di una misura cautelare e non della pena di 27 anni e tre mesi di carcere a cui, lo scorso settembre, è stato condannato per tentato colpo di stato militare.

Bolsonaro in carcere? Non proprio

L’ex presidente è trattenuto dalla Sovrintendenza della Polizia Federale, in una sala di rappresentanza, spazio riservato alle autorità e alle figure pubbliche di alto rango. Le manette sono scattate stamane, intorno alle 6 del mattino e il convoglio che lo trasportava è arrivato alla sede della Polizia Federale alle 6:35.