Rocco Amato trovato morto a Barcellona, giallo sulla fine del 28enne di Caserta

27 Novembre 2025 - 15:09 Ugo Milano
Le ricerche iniziate dopo la denuncia dei genitori che non avevano più notizie. Poi la tragica scoperta

Sono in corso le indagini della polizia spagnola sulla morte di Rocco Amato, il 28enne italiano originario di Francolise (Caserta), trovato senza vita in un albergo nel quartiere Eixample di Barcellona, in Spagna. La vicenda era iniziata quattro giorni fa, quando amici e familiari, improvvisamente, non erano più riusciti a mettersi in contatto con lui. Dopo una denuncia di scomparsa presentata dai familiari del giovane, erano dunque cominciate le ricerche. A queste si era aggiunto il tam tam degli amici sui social, che avevano lanciato appelli e diffuso foto nella speranza di avere notizie del giovane. Dopo il ritrovamento del corpo, i genitori della vittima sono volati a Barcellona. Li assiste il consolato generale d’Italia nella città catalana.

Le indagini sulla morte del ragazzo

Le cause del decesso di Rocco Amato non sono state ancora chiarite. Le fonti segnalano che il corpo del giovane è stato sottoposto ad autopsia, ma i risultati non sono stati resi noti. Per il momento gli inquirenti si limitano a confermare la morte e non escludono nessuna pista. Sembra che il giovane risiedesse da due anni a Barcellona, dove almeno in un primo momento avrebbe alloggiato presso un parente che lo aveva aiutato ad inserirsi in Catalogna. Il giovane casertano risultava tuttavia iscritto al registro degli italiani all’estero (Aire) a Berlino, in Germania.

