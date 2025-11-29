Il Nyt: «Trump ha parlato con Maduro»

Il presidente Usa avrebbe discusso di un possibile incontro negli Stati Uniti con il leader del Venezuela

Donald Trump ha parlato al telefono con Nicoàs Maduro, presidente del Venezuela, la scorsa settimana. Lo scrive il New York Times, secondo il quale i due hanno discusso di un possibile incontro negli Stati Uniti. Lo scambio è avvenuto in un momento di grande tensione tra i due paesi. Washington esercita da tempo una pressione significativa su Caracas da settembre attraverso una massiccia presenza militare, inclusa la sua ultima portaerei, nei Caraibi meridionali. Mentre il governo degli Stati Uniti afferma di combattere i cartelli della droga, il governo di Maduro vede il tutto come un tentativo di rovesciarlo.

La telefonata tra Trump e Maduro

Da settembre le forze statunitensi hanno preso di mira più di 20 navi sospettate di traffico di droga nel Mar dei Caraibi e nel Pacifico orientale. Gli attacchi hanno provocato almeno 83 morti in quelle che le Nazioni Unite hanno descritto come “esecuzioni extragiudiziali”. Trump ha dichiarato nei giorni scorsi che le sue forze avrebbero presto iniziato a prendere di mira i “narcotrafficanti venezuelani” nelle operazioni di terra. Secondo il quotidiano i due non hanno fissato una data per l’incontro. Che, se si verificasse davvero, sarebbe il primo in assoluto tra il leader venezuelano e un presidente degli Stati Uniti. La rivelazione della telefonata arriva mentre Trump continua a usare una retorica bellicosa nei confronti del Venezuela, ma sta evidentemente considerando anche la possibilità di un dialogo diplomatico.

Maduro e Trump

Il presidente aveva precedentemente indicato di essere disponibile a parlare con Maduro, sebbene il Times indichi che tale conversazione sia già avvenuta. L’amministrazione Trump ha descritto Maduro come un leader illegittimo, a capo di un’organizzazione dedita al narcotraffico nota come Cartel de los Soles, un’accusa che Caracas nega. Molti esperti indipendenti affermano che, sebbene la narco-corruzione nel governo venezuelano sia un problema importante, ci sono poche prove di un gruppo organizzato di funzionari che potrebbe essere tradizionalmente definito un cartello.

I bombardamenti

Dall’inizio di settembre, il governo degli Stati Uniti ha bombardato presunte navi della droga provenienti dal Venezuela e da altre nazioni latinoamericane. Trump ha minacciato di iniziare i bombardamenti sugli obiettivi terrestri. Il presidente ha anche autorizzato operazioni segrete della CIA nella nazione sudamericana. Domenica, Reuters ha riferito che gli Stati Uniti stavano per entrare in una nuova fase delle operazioni relative al Venezuela, che potrebbe includere il dispiegamento di truppe segrete. Due funzionari statunitensi hanno dichiarato a Reuters che tra le opzioni in esame c’era anche il tentativo di rovesciare Maduro.

L’attacco double tap

Il Washington Post ha riferito che il governo degli Stati Uniti ha deliberatamente ucciso i sopravvissuti dopo aver bombardato una nave adibita al trasporto di droga vicino a Trinidad, in un cosiddetto attacco double tap, dopo che il capo del Pentagono Pete Hegseth aveva impartito l’ordine di «uccidere tutti». Il Pentagono ha definito l’articolo fuorviante, ma non ha comunque potuto intensificare le preoccupazioni sulla legalità delle operazioni statunitensi nell’area.