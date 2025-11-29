Ultime notizie Delitto di GarlascoLegge di bilancioUcraina
ESTERICessate il fuocoDonald TrumpMoscaNegoziati di paceRussiaUcrainaUSAVladimir Putin

«Fate soldi, non la guerra». Il vero piano di Trump per l’Ucraina: «Mosca punta alla tregua con gli affari. Gli Usa sono d’accordo»

29 Novembre 2025 - 09:34 Anna Clarissa Mendi
embed
pace-ucraina-affari-mosca-usa
pace-ucraina-affari-mosca-usa
Secondo il Wall Street Journal, il Cremlino avrebbe proposto alla Casa Bianca di ottenere la pace attraverso gli affari e - con grande disappunto dell’Europa - Washington avrebbe accolto favorevolmente la linea proposta dalla Russia

Il vero piano di Donald Trump per l’Ucraina non sarebbe la fine del conflitto, ma trasformare Stati Uniti, Russia e Ucraina in partner commerciali. Secondo il Wall Street Journal, che titola l’approfondimento Make Money, Not War, il Cremlino avrebbe proposto alla Casa Bianca di ottenere la pace attraverso gli affari. E, con grande disappunto dell’Europa, Washington avrebbe accolto favorevolmente la linea avanzata da Mosca. 

I miliardi di dollari per rilanciare l’economia russa

Secondo fonti vicine ai negoziati, lo scorso ottobre, a Miami Beach, l’inviato speciale statunitense Steve Witkoff avrebbe discusso con Kirill Dmitriev – capo del fondo sovrano russo e negoziatore scelto da Vladimir Putin – un piano da duemila miliardi di dollari per rilanciare l’economia russa. Un’iniziativa che favorirebbe le aziende statunitensi rispetto ai concorrenti europei che consente agli Usa di accedere ai circa 300 miliardi di dollari di asset russi congelati in Europa per progetti di investimento congiunti e per la ricostruzione dell’Ucraina nel dopoguerra.

La collaborazione Usa-Russia per le risorse dell’Artico 

Secondo Dmitriev, aziende russe e americane potrebbero inoltre collaborare nello sfruttamento delle risorse minerarie dell’Artico. L’obiettivo del Cremlino sarebbe convincere gli Stati Uniti a vedere la Russia non come una minaccia militare, ma come una terra ricca di opportunità economiche. Proponendo accordi multimiliardari nei settori delle terre rare e dell’energia, Mosca potrebbe ridisegnare la mappa economica europea e creare divisioni tra Washington e i suoi tradizionali alleati, scrive il Wsj.

Ti potrebbe interessare

I confini contano meno degli affari

Il negoziatore di Putin, ex dipendente di Goldman Sachs, avrebbe trovato interlocutori ricettivi in Witkoff e in Jared Kushner, genero del presidente, il cui fondo di investimento Affinity Partners ha attratto investimenti miliardari dalle monarchie arabe. Gli uomini d’affari condividono l’approccio geopolitico di Trump. Mentre i diplomatici vedono le sfide post-sovietiche come nodi complessi da sciogliere con lentezza, il presidente immagina una soluzione più semplice, in cui i confini contano meno degli affari. Negli anni ’80, Trump aveva persino proposto di negoziare personalmente la fine della Guerra Fredda, progettando una Trump Tower di fronte al Cremlino, considerata come futura base commerciale.

L’arte dell’accordo di Trump: «Sto risolvendo la questione e ci sono enormi vantaggi economici per gli Usa»

«La Russia ha immense risorse e vasti territori», ha dichiarato Witkoff al Wall Street Journal, auspicando che Russia, Ucraina e Stati Uniti diventino partner commerciali. «Se ci riusciamo, tutti prosperano, e questo sarà un baluardo contro futuri conflitti». I principali consiglieri di Trump vedono un’opportunità per gli investitori americani di ottenere contratti redditizi in una Russia del dopoguerra. E di diventare garanti commerciali della pace. Mosca, secondo le fonti del quotidiano americano, preferirebbe le aziende statunitensi rispetto a quelle europee. I cui leader hanno «fatto un sacco di sciocchezze» sugli sforzi di pace. È l’arte dell’accordo di Trump: risolvere le questioni se ci sono enormi vantaggi economici per l’America.

Foto copertina: ANSA/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN: Putin alla conferenza stampa dopo il vertice dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO), 27 novembre 2025

Articoli di ESTERI più letti
1.

È morta Sarah Beckstrom, la giovane Guardia Nazionale colpita durante la sparatoria vicino alla Casa Bianca

2.

Metteva diuretici nei caffè ai colloqui di lavoro del ministero e impediva di andare al bagno: la denuncia di 250 donne contro un ex funzionario francese

3.

Le condizioni di Putin sull’Ucraina: «Donbass e Crimea alla Russia o la guerra continua». E difende l’inviato di Trump Witkoff

4.

Namibia, Adolf Hitler vince ancora: l’omonimo del dittatore in consiglio regionale per la quinta volta

5.

Ucraina, si dimette Yermak il capo staff di Zelensky perquisito per l’inchiesta sulla corruzione. Il presidente: «No speculazioni»

leggi anche
andriy yermak volodymyr zelensky corruzione
ESTERI

Andriy Yermak: chi è l’ex braccio destro di Zelensky e cosa c’entra con la corruzione in Ucraina

Di Alessandro D’Amato
zelensky ucraina discorso nazione video
ESTERI

Zelensky, pugno duro sui capi dell’Ucraina: «Se non siamo uniti perderemo tutto». E sulle dimissioni di Yermak: «Grato, ma non voglio sospetti su Kiev» – Il video

Di Ugo Milano
FACT-CHECKING

La “pallina bianca” nel video di Zelensky? Non è cocaina

Di David Puente
andreiy yermak
ATTUALITÀ

Ucraina, si dimette Yermak il capo staff di Zelensky perquisito per l’inchiesta sulla corruzione. Il presidente: «No speculazioni»

Di Alba Romano
putin orban cremlino incontro
ESTERI

Lo smacco di Orbán all’Ue, Putin lo riceve ancora: «Sull’Ucraina ha una posizione equilibrata, e continueremo a fornirgli energia» – I video

Di Ugo Milano