Marito e moglie trovati morti in casa a Firenze con le ferite da arma da taglio: le ipotesi sui decessi

L'uomo, 74 anni, e la donna, 68 anni, sono stati trovati dai carabinieri dopo una segnalazione

Drammatico ritrovamento nel primo pomeriggio di oggi, 30 novembre, a Firenze. Un uomo di 74 anni e una donna di 68, marito e moglie, sono stati trovati senza vita all’interno della loro abitazione in via Orsini, nella zona sud della città. A fare la scoperta sono stati i carabinieri, intervenuti dopo una segnalazione. Secondo quanto trapelato dalle prime verifiche, entrambi i corpi presenterebbero diverse ferite da arma da taglio, che al momento vengono considerate la possibile causa del decesso. L’appartamento è stato immediatamente posto sotto sequestro per consentire agli investigatori di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Le ipotesi alla base del gesto

La scientifica sta analizzando ogni stanza, raccogliendo tracce e valutando la posizione dei corpi per stabilire cosa sia accaduto nelle ultime ore. Gli inquirenti, che mantengono il massimo riserbo, ascolteranno nelle prossime ore vicini di casa e familiari, alla ricerca di elementi utili a chiarire il contesto della tragedia. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, dal gesto volontario all’aggressione con duplice omicidio.

In aggiornamento