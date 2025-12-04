Ultime notizie Delitto di GarlascoFamiglia nel boscoNicola PietrangeliScuolaVladimir Putin
La nuova edizione del Libro dei Fatti: oltre 900 pagine di foto e analisi dei principali eventi del 2025

04 Dicembre 2025 - 16:15 Alba Romano
L'enciclopedia, giunta alla sua 35esima edizione, aiuta a orientarsi tra i molteplici eventi di cronaca, italiana e internazionale

Il Libro dei Fatti festeggia 35 anni. Pubblicata dalla casa editrice Adnkronos Libri, l’enciclopedia è disponibile in edicola nella sua trentacinquesima edizione, che racconta gli eventi che hanno segnato l’Italia e il mondo tra il 2024 e il 2025. La novità principale rispetto agli anni precedenti è la cronologia ampliata: oltre alla tradizionale raccolta dei fatti, il volume include una cronologia aggiornata del 2025 fino al 31 ottobre, offrendo una fotografia puntuale dei principali avvenimenti nazionali e internazionali.

I volti in copertina

In copertina campeggiano alcuni dei volti simbolo degli ultimi mesi: da Donald Trump, tornato a sedere nello Studio Ovale, al nuovo papa Leone XIV, dal campione del tennis Jannik Sinner allo stilista Giorgio Armani, scomparso lo scorso 4 settembre. L’annuario è diventato ormai un punto di riferimento per lettori, professionisti, studenti e appassionati di attualità e si arricchisce con quattro dossier tematici, dedicati alla sostenibilità, all’economia globale, alla geopolitica e al Giubileo 2025.

900 pagine di fatti e analisi

Un’enciclopedia che conta oltre 900 pagine, fitte di analisi, fatti, fotografie, dati e approfondimenti. «In un panorama editoriale complesso – sottolinea Giuseppe Marra, presidente del Gruppo Adnkronos – Il Libro dei Fatti continua a distinguersi per il suo successo, offrendo un servizio imprescindibile: aiutare il lettore a orientarsi tra i molteplici eventi di cronaca, non solo quelli dell’ultimo anno – alcuni già affievoliti dalla frenesia del tempo che viviamo – ma anche quelli che si sono stratificati nel corso di decenni di storia».

I contributi di istituzioni e imprese

Il Libro dei Fatti 2025 ospita i contributi di figure di primo piano delle istituzioni, della cultura e dell’impresa. Tra questi ci sono anche la premier Giorgia Meloni, il sottosegretario Alberto Barachini, l’ad di Eni Claudio Descalzi, il Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione Mons. Rino Fisichella, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il comandante generale dei Carabinieri Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro delle Imprese Adolfo Urso.

