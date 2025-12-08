Paramount torna all’assalto, nuova maxi offerta per Warner Bros. La sfida miliardaria a Netflix: c’entra anche il genero di Trump

L’annuncio dell’offerta ha avuto riflessi immediati a Wall Street. I titoli Netflix hanno chiuso in calo, mentre le azioni WB e Paramount hanno registrato un balzo. Nell'offerta c'è anche il genero di Trump

Quando tutto sembrava ormai chiuso in favore di Netflix, Paramount riapre la partita su Warner Bros. L’azienda guidata da David Ellison ha annunciato un’offerta pubblica in contanti da 30 dollari per azione, che comporterebbe un esborso totale di circa 108 miliardi di dollari, pari a 18 miliardi in più rispetto alla proposta di Netflix. L’offerta si rivolge direttamente agli azionisti di Warner Bros e mira a convincerli a preferire Paramount, bypassando l’accordo già raggiunto con Netflix. Secondo quanto riferisce Axios, citando alcuni documenti depositati da Paramount, a partecipare all’offerta ostile c’è anche Affinity Partners, la società di private equity guidata da Jared Kushner, genero di Donald Trump e coinvolto nei negoziati per la pace in Ucraina.

Le critiche a Netflix

Secondo Ellison, l’offerta di Paramount «ha un valore superiore e un percorso di completamento più rapido e certo». L’amministratore delegato sostiene inoltre che l’operazione sarebbe «buona per Hollywood» e «per la concorrenza», criticando invece l’unione con Netflix definendola «anticoncorrenziale» e in grado di mettere «fine all’industria cinematografica così come la conosciamo». L’offerta mira a garantire agli azionisti un ritorno immediato e sostanziale, rafforzando la posizione di Paramount nel settore dell’intrattenimento.

Le reazioni dei mercati

L’annuncio dell’offerta ha avuto riflessi immediati a Wall Street. I titoli Netflix hanno chiuso in calo del 2,7%, mentre le azioni Warner Bros hanno registrato un balzo del 6,84%. In rialzo anche Paramount Skydance, avanzata del 5,4%, segnale che il mercato guarda con attenzione alla nuova sfida aperta per il controllo di uno dei principali gruppi dell’industria cinematografica.





