L’inconveniente di Trump sull’Air Force One, la porta del bagno si apre «da sola». La reazione del presidente Usa – Il video

10 Dicembre 2025 - 19:38 Ugo Milano
Il presidente Usa urtato da un ignoto membro dello staff mentre parlava coi cronisti sull'aereo

«Ehi, c’è qualcuno lì dentro!». Così un divertito Donald Trump ha reagito dopo essere stato sfiorato dalla porta di un bagno sull’Air Force One durante il volo verso Monroe County, in Pennsylvania. Il presidente stava rispondendo alle domande dei giornalisti quando un membro dello staff, uscendo dalla toilette, ha aperto la porta urtandolo leggermente. Il presidente degli Stati Uniti ha preso il piccolo inconveniente con ironia. «C’è qualcuno lì dentro? Vieni fuori!», ha detto bussando alla porta dell’Air Force One.

I teatrini di Trump sull’Air Force One

La reazione di Trump ha strappato più di un sorriso ai giornalisti a bordo, che hanno trattenuto a fatica le risate di fronte alla sua battuta. Non è la prima volta che il tycoon crea momenti inusuali a bordo dell’Air Force One. Nei mesi scorsi, un altro video dall’aereo presidenziale era diventato virale, ma per motivi ben meno diverenti. A una giornalista che lo aveva sollecitato sul caso Epstein, Trump aveva risposto con un insulto sessista, apostrofandola con un secco «Silenzio, porcellina!».



