Walt Disney investe un miliardo di dollari in OpenAI: i suoi personaggi concessi in licenza per i video con Sora. Cosa prevede l’accordo

L’accordo triennale permetterà agli utenti di Sora di creare brevi video social sfruttando una libreria di oltre 200 personaggi di Disney, Marvel, Pixar e Star Wars

Walt Disney entra ufficialmente nel mondo dell’intelligenza artificiale generativa: l’azienda ha annunciato un investimento di un miliardo di dollari in OpenAI e ha concesso in licenza i propri personaggi per l’utilizzo sulla piattaforma video generativa Sora. L’accordo triennale permetterà agli utenti di Sora di creare brevi video social sfruttando una libreria di oltre 200 personaggi animati o creature provenienti da Disney, Marvel, Pixar e Star Wars. I contenuti saranno visualizzabili e condivisibili dai fan, ma non includeranno somiglianze o voci di attori reali, precisano da Disney. Parallelamente, la multinazionale americana diventerà un cliente di OpenAI, impiegando gli strumenti dell’azienda per sviluppare nuovi prodotti, esperienze digitali e introducendo ChatGPT all’interno dei flussi di lavoro dei propri dipendenti.

L’amministratore delegato di Walt Disney: «Allargheremo il nostro storytelling»

Bob Iger, amministratore delegato di Disney, ha commentato: «I rapidi progressi dell’intelligenza artificiale rappresentano un momento importante per il nostro settore e, attraverso questa collaborazione con OpenAI, estenderemo in modo responsabile e ponderato la portata del nostro storytelling tramite l’AI generativa, nel rispetto e nella tutela dei creatori e delle loro opere».

I timori legati all’AI

Secondo Bloomberg, fino a oggi gli studi hollywoodiani erano stati cauti nel collaborare con aziende di AI, preoccupati dall’uso dei loro dati e dai rapporti con i sindacati. OpenAI, tuttavia, ha avviato colloqui con i principali attori del settore, tra cui Disney, Universal Pictures di Comcast e Warner Bros. Discovery, per esplorare il potenziale creativo e commerciale della piattaforma Sora.