Riccardo Zanotti (P.T.N.) per Sony vale due volte Tommaso Paradiso. Nell’ultimo anno ha guadagnato sei volte di più, e ha sottoscritto due polizze vita Generali

13 Dicembre 2025 - 16:53 Fosca Bincher
Tommaso Paradiso e Riccardo Zanotti
I due hanno molti fan in comune e fanno lo stesso genere di musica. Entrambi sono diventati papà per la prima volta nel 2025, ma il successo arride di più al frontman dei Pinguini Tattici Nucleari

La Sony Music Entertainment ritiene che Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari valga il doppio di Tommaso Paradiso, ora solista e in passato frontman del gruppo Thegiornalisti. Lo si apprende dagli ultimi bilanci delle sue società musicali dei cantanti, la “Hermann srl” interamente posseduta da Zanotti e la “The sold out music srl” di cui Tommaso Paradiso detiene il 60% del capitale, mentre il restante 40% è intestato alla mamma Nazaria. Il minimo garantito sulle royalties musicali riportato nel bilancio della società di Zanotti è infatti di 582.852 euro, mentre quello riportato nei conti della società di Paradiso è di 200.013 euro.

Fatturati simili, ma i soldi in tasca e quelli sui conti della società sono più alti per Zanotti

Il fatturato delle società dei due cantanti non è stato molto diverso nell’ultimo anno: 2,056 milioni di euro per la società del leader dei Pinguini Tattici nucleari e poco meno (1,836 milioni di euro) per quella di Paradiso. Ben diversa però la redditività: Zanotti ha infatti messo in cascina un guadagno di 719 mila euro, sei volte superiore all’utile netto della società di Paradiso, che si è fermato a 113.980 euro. Differenti anche le disponibilità liquide dei due: nella società di Zanotti ammontano a 768.198 euro, mentre in quella di Paradiso sono di 213.144 euro. Oltre ai guadagni societari il leader dei Pinguini Tattici nucleari ha incassato anche 120 mila euro di compenso per fare l’amministratore unico della sua società musicale. In quella di Paradiso lo stesso ruolo è invece ricoperto da mamma Nazaria, che per il figlio però ha rinunciato a qualsiasi tipo di compenso.

La paternità arrivata per entrambi nel 2025 e le polizze vita del leader dei Pinguini

Per molti anni i due cantanti sono stati accomunati: piacevano agli stessi fan, e facevano inizialmente lo stesso tipo di musica (quella indie), poi i Pinguini Tattici nucleari si sono evoluti verso il pop e il rock. Altro punto in comune per Paradiso e Zanotti è avere iniziato come frontman di una band, anche se poi Tommaso è cresciuto come solista. E pure avendo dieci anni di differenza (Zanotti è più giovane), entrambi in questo 2025 sono diventati padri per la prima volta. Paradiso a fine aprile e il suo collega leader dei Pinguini a fin e novembre. Chissà se per proteggere il futuro erede, ma Zanotti ha fatto sottoscrivere alla sua società musicale due polizze vita a suo favore, entrambe con il gruppo Generali: una polizza Bg stile libero e una polizza BG custody futuro plus, oltre a un fondo Arca risparmio. Complessivamente valgono 1,949 milioni di euro di capitale e ogni anno aggiungeranno a questa cifra i rendimenti ottenuti.

La paternità dei due annunciata via Instagram
