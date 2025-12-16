Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
«Caro Babbo Natale, manda i giardinieri nella nostra scuola»: la lettera degli alunni che non riescono a guardare fuori dalla finestra

16 Dicembre 2025 - 23:51 Ugo Milano
embed
babbo natale scuola giardinieri palermo
babbo natale scuola giardinieri palermo
Dalle finestre della scuola elementare Madre Teresa di Calcutta, a Palermo, non si vede più la strada per colpa dell'edera. Ignorate le richieste della preside

Il Comune non risponde. E allora, già che le Feste sono vicine, tanto vale alzare l’asticella dell’ambizione e scrivere direttamente a Babbo Natale. È questo ciò che devono aver pensato alla scuola elementare Madre Teresa di Calcutta, a Palermo. I giovani alunni hanno pensato bene di scrivere una letterina a Babbo Natale: non per avere nuovi giocattoli, ma per chiedere la potatura dell’edera dalle finestre delle loro aule, che gli impedisce di vedere fuori.

La letterina a Babbo Natale

«La pianta rampicante – si legge nella lettera degli alunni, pubblicata da Palermo Today – da anni ci impedisce di guardare la strada, ha tappato le finestre della nostre classi del primo piano e non permette di fare entrare la luce, ma soltanto umidità e insetti fastidiosi. Ti chiediamo di andare dal sindaco di Palermo per fargli mandare i giardinieri. Sperando che il nostro desiderio venga esaudito ti mandiamo un caloroso abbraccio».

Le richieste ignorate dal Comune

Da diversi mesi, scrive il giornale locale, la dirigente scolastica scrive all’assessore all’Ambiente, Pietro Alongi, di intervenire. Di risposte, però, non ne sono arrivate. E chissà se sarà la letterina degli alunni a Babbo Natale a risolvere finalmente la situazione.

