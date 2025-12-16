Mosca, 15enne entra a scuola e uccide un bambino di 10 anni: arrestato

L'istituto è presidiato dagli agenti delle forze dell'ordine e sul caso è stata aperta un'inchiesta per omicidio

Un ragazzo di 15 anni di Mosca ha aggredito alcuni studenti di una scuola con un coltello, uccidendo un bambino di 10 anni e ferendo una guardia di sicurezza. Il giovane è stato arrestato. La tragica aggressione è avvenuta in una scuola nel villaggio di Gorki-2, nel distretto urbano di Odintsovo. Secondo quanto ricostruito finora, il 15enne avrebbe prima attaccato la guardia spruzzandole dello spray al peperoncino addosso che l’ha disorientata e poi il bambino di dieci anni, che frequentava la quarta elementare e non ce l’ha fatta.

L’inchiesta per omicidio

Si sospetta che il ragazzino possa soffrire di disturbi mentale, motivo per cui è stato sottoposto a un controllo psicologico. Attualmente, l’istituto è presidiato dagli agenti delle forze dell’ordine e sul caso è stata aperta un’inchiesta per omicidio e tentato omicidio. Nel frattempo, si tenta di capire qual è stato il movente dell’aggressione.