Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
ESTERIArrestiBambiniGiovaniInchiesteMoscaOmicidiRussia

Mosca, 15enne entra a scuola e uccide un bambino di 10 anni: arrestato

16 Dicembre 2025 - 11:15 Ugo Milano
embed
L'istituto è presidiato dagli agenti delle forze dell'ordine e sul caso è stata aperta un'inchiesta per omicidio

Un ragazzo di 15 anni di Mosca ha aggredito alcuni studenti di una scuola con un coltello, uccidendo un bambino di 10 anni e ferendo una guardia di sicurezza. Il giovane è stato arrestato. La tragica aggressione è avvenuta in una scuola nel villaggio di Gorki-2, nel distretto urbano di Odintsovo. Secondo quanto ricostruito finora, il 15enne avrebbe prima attaccato la guardia spruzzandole dello spray al peperoncino addosso che l’ha disorientata e poi il bambino di dieci anni, che frequentava la quarta elementare e non ce l’ha fatta.

L’inchiesta per omicidio

Si sospetta che il ragazzino possa soffrire di disturbi mentale, motivo per cui è stato sottoposto a un controllo psicologico. Attualmente, l’istituto è presidiato dagli agenti delle forze dell’ordine e sul caso è stata aperta un’inchiesta per omicidio e tentato omicidio. Nel frattempo, si tenta di capire qual è stato il movente dell’aggressione.

Articoli di ESTERI più letti
1.

«Arrestato il figlio di Rob Reiner», il regista e la moglie uccisi a coltellate in casa: i sospetti sul 32enne e il passato difficile

2.

Un milione di dollari per l’«eroe di Sydney»: come sta Ahmed al Ahmed, l’uomo che ha disarmato uno dei killer della strage a Bondi Beach

3.

Per Netanyahu è ebreo ma i media lo identificano come musulmano: chi è Ahmed al Ahmed, l’«eroe di Sydney»

4.

La Russia chiede all’Europa 200 miliardi di euro per i suoi asset

5.

Ucraina, Trump: «Mai così vicini alla pace». La chiamata a Putin e i leader europei che chiedono una forza multinazionale per Kiev – La diretta

leggi anche
ATTUALITÀ

La piccola Aurora nata con una malattia rara. I genitori: «La speranza sono gli Usa, ma serve mezzo milione di euro»

Di Alba Romano
natale poste italiane
ATTUALITÀ

Per Natale Poste Italiane cita Lucio Dalla (e sì lo spot fa piangere un po’) – Il video

Di Stefania Carboni
padre anziano bambino
SALUTE

Padri sempre più tardi: uno spermatozoo su 20 è potenzialmente patogeno. Lo studio che cambia la scala del rischio

Di Gemma Argento
incidente volpiano confessione
ATTUALITÀ

Neonata sbalzata fuori dall’auto e morta sull’A5, parla l’autista del furgone: «Sono sceso, ho visto la scena: ecco perché sono ripartito»

Di Ugo Milano
famiglia bosco istruzione
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco, i genitori cedono su vaccini e maestra a casa. La tutrice dei bambini: «Stanno imparando solo ora l’alfabeto e socializzano»

Di Ugo Milano
impiccagione condanna a morte iran
ESTERI

Pesta a sangue la figliastra di 4 anni e la uccide, donna impiccata in Iran: la madre naturale non le ha concesso il perdono

Di Ugo Milano