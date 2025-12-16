Travolta da un Tir mentre attraversa la strada, Valentina Squillace trascinata per metri: la tragedia della 22enne a Savona

La vittima si chiamava Valentina Squillace e studiava giurisprudenza all'università di Genova. Ancora da chiarire se stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali

Una ragazza di 22 anni, Valentina Squillace, è morta dopo essere stata investita e trascinata da un tir a Savona. Il tragico incidente è avvenuto in corso Tardy e Benech attorno alle 8 di questa mattina, 16 dicembre. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza stava attraversando la strada quando è stata investita dal veicolo, che l’ha trascinata per diversi metri prima di fermarsi. Sono ancora in corso ulteriori accertamenti sulla dinamica dell’incidente. In particolare, gli agenti stanno cercando di capire se la 22enne, al momento dell’incidente, stesse attraversando o meno sulle strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e il personale sanitario del 118.

La vittima era una studentessa universitaria

La 22enne Valentina Squillace era una studentessa di giurisprudenza all’università di Genova. L’area dove è morta è solitamente molto trafficata e, a peggiorare la situazione oggi, potrebbe essere stata anche la giornata piovosa. Spesso i tir passano in quella zona perché arrivano dall’uscita autostradale che poi conduce al porto.