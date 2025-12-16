Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
ATTUALITÀGiovaniInchiesteLiguriaSavonaUniversità

Travolta da un Tir mentre attraversa la strada, Valentina Squillace trascinata per metri: la tragedia della 22enne a Savona

16 Dicembre 2025 - 13:37 Ugo Milano
embed
La vittima si chiamava Valentina Squillace e studiava giurisprudenza all'università di Genova. Ancora da chiarire se stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali

Una ragazza di 22 anni, Valentina Squillace, è morta dopo essere stata investita e trascinata da un tir a Savona. Il tragico incidente è avvenuto in corso Tardy e Benech attorno alle 8 di questa mattina, 16 dicembre. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza stava attraversando la strada quando è stata investita dal veicolo, che l’ha trascinata per diversi metri prima di fermarsi. Sono ancora in corso ulteriori accertamenti sulla dinamica dell’incidente. In particolare, gli agenti stanno cercando di capire se la 22enne, al momento dell’incidente, stesse attraversando o meno sulle strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e il personale sanitario del 118.

La vittima era una studentessa universitaria

La 22enne Valentina Squillace era una studentessa di giurisprudenza all’università di Genova. L’area dove è morta è solitamente molto trafficata e, a peggiorare la situazione oggi, potrebbe essere stata anche la giornata piovosa. Spesso i tir passano in quella zona perché arrivano dall’uscita autostradale che poi conduce al porto.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Esclusa dal concorso per la Gdf perché il padre frequenta mafiosi e riammessa dal Tar: «Ha diritto a riscattarsi»

2.

Garlasco, la nuova perizia e il giallo dei capelli nel bagno di Chiara Poggi: cosa dicono sul delitto

3.

Con l’elicottero sulle piste da sci perché ha fretta di sciare: «Ma qui lo difendiamo tutti»

4.

Lorenzo Paolieri, trovato mummificato nel baule di casa. I vicini: «L’ultima volta che l’abbiamo visto sarà stato un ragazzino»

5.

Mdmb-pinaca: cos’è la sostanza trovata nella cannabis light e che può essere letale

leggi anche
arresto alieni florida
ESTERI

Si schianta su una Bmw rubata e giura ai poliziotti: «Non so nulla di quell’auto. Mi hanno teletrasportato alla guida gli X-Men» – Il video

Di Fosca Bincher
incidente rimini martina gnoli
ATTUALITÀ

Travolta a 18 anni da un’auto mentre va a scuola in scooter, la tragedia di Martina Gnoli a Rimini: grave un’amica. I dubbi sul sorpasso e la svolta fatale

Di Ugo Milano
milano incidente
ATTUALITÀ

Fugge in auto per evitare la constatazione amichevole, l’altro si aggrappa alla carrozzeria e viene trascinato per 100 metri: l’incidente a Milano

Di Cecilia Dardana
incidente volpiano confessione
ATTUALITÀ

Neonata sbalzata fuori dall’auto e morta sull’A5, parla l’autista del furgone: «Sono sceso, ho visto la scena: ecco perché sono ripartito»

Di Ugo Milano
neonata morta volpiano
ATTUALITÀ

Neonata morta sull’A5 Torino-Aosta: l’incidente provocato da un furgone poi fuggito. A investire la piccola è stata un’auto, non ancora individuata

Di Stefania Carboni