Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
ESTERICinemaNetflixTvUSAWall Street

«Warner è pronta a chiedere agli azionisti di rifiutare l’offerta Paramount (per favorire Netflix)»  

16 Dicembre 2025 - 22:55 Stefania Carboni
embed
Netflix, Warner Bros, Paramount
Netflix, Warner Bros, Paramount
L'indiscrezione del Wall Street Journal, che cita fonti vicine alla trattativa. Perché il colosso (finora ostile) potrebbe rilanciare migliorando la sua prima offerta

Warner Bros. Discovery si prepara a dire ai propri azionisti di respingere l’ultima offerta di Paramount già da mercoledì e prevede invece di raccomandare il sostegno all’accordo già esistente con Netflix. A rivelarlo è il Wall Street Journal citando fonti vicine alla trattativa. Questo modus operandi lascerebbe a Paramount e al suo amministratore delegato, David Ellison, la decisione se migliorare la propria offerta (finora definita ostile).

Cosa ha offerto Netflix e cosa Paramount

Finora le azioni Warner sono state scambiate vicino ai 30 dollari. Questo perché gli investitori stanno aspettando come la situazione si evolverà nelle prossime ore, con forse il rilancio di Paramount. Netflix aveva accettato di pagare 27,75 dollari per azione in contanti e azioni per gli studi Warner e il servizio di streaming HBO Max, mentre Paramount aveva offerto 30 dollari in contanti per azione per l’intera società. L’offerta pubblica di acquisto di Paramount è destinata a scadere l’8 gennaio. E questo può voler dire che la società stessa potrebbere aspettare fino all’ultimo per rilanciare con un’offerta migliore.

Articoli di ESTERI più letti
1.

«Arrestato il figlio di Rob Reiner», il regista e la moglie uccisi a coltellate in casa: i sospetti sul 32enne e il passato difficile

2.

Un milione di dollari per l’«eroe di Sydney»: come sta Ahmed al Ahmed, l’uomo che ha disarmato uno dei killer della strage a Bondi Beach

3.

Per Netanyahu è ebreo ma i media lo identificano come musulmano: chi è Ahmed al Ahmed, l’«eroe di Sydney»

4.

La Russia chiede all’Europa 200 miliardi di euro per i suoi asset

5.

Ucraina, Trump: «Mai così vicini alla pace». La chiamata a Putin e i leader europei che chiedono una forza multinazionale per Kiev – La diretta

leggi anche
Netflix, Warner Bros, Paramount
ECONOMIA & LAVORO

Paramount torna all’assalto, nuova maxi offerta per Warner Bros. La sfida miliardaria a Netflix: c’entra anche il genero di Trump

Di Alba Romano
walt disney open ai
ECONOMIA & LAVORO

Walt Disney investe un miliardo di dollari in OpenAI: i suoi personaggi concessi in licenza per i video con Sora. Cosa prevede l’accordo

Di Cecilia Dardana
netflix abbonamento italia prezzo
ECONOMIA & LAVORO

Netflix acquisisce Warner Bros Discovery per 82,7 miliardi. Cosa prevede la più grande operazione di sempre del settore

Di Cecilia Dardana