«Warner è pronta a chiedere agli azionisti di rifiutare l’offerta Paramount (per favorire Netflix)»  

L'indiscrezione del Wall Street Journal, che cita fonti vicine alla trattativa. Perché il colosso (finora ostile) potrebbe rilanciare migliorando la sua prima offerta

Warner Bros. Discovery si prepara a dire ai propri azionisti di respingere l’ultima offerta di Paramount già da mercoledì e prevede invece di raccomandare il sostegno all’accordo già esistente con Netflix. A rivelarlo è il Wall Street Journal citando fonti vicine alla trattativa. Questo modus operandi lascerebbe a Paramount e al suo amministratore delegato, David Ellison, la decisione se migliorare la propria offerta (finora definita ostile).

Cosa ha offerto Netflix e cosa Paramount

Finora le azioni Warner sono state scambiate vicino ai 30 dollari. Questo perché gli investitori stanno aspettando come la situazione si evolverà nelle prossime ore, con forse il rilancio di Paramount. Netflix aveva accettato di pagare 27,75 dollari per azione in contanti e azioni per gli studi Warner e il servizio di streaming HBO Max, mentre Paramount aveva offerto 30 dollari in contanti per azione per l’intera società. L’offerta pubblica di acquisto di Paramount è destinata a scadere l’8 gennaio. E questo può voler dire che la società stessa potrebbere aspettare fino all’ultimo per rilanciare con un’offerta migliore.