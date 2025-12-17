Bimbo in visita al museo fa cadere e distrugge una corona d’oro da 300 mila euro – Il video

L'incidente è avvenuto durante la visita a una mostra gratuita di Pechino. La denuncia del progettista

Durante una mostra gratuita a Pechino, un bambino ha accidentalmente fatto cadere una corona nuziale in oro massiccio del valore di circa 300 mila euro, provocandone la rottura. L’opera, un pezzo unico artigianale e non destinato alla vendita, era esposta all’interno dello spazio espositivo. Era stata progettata e realizzata dal marito dell’organizzatrice della mostra, Zhang Kaiyi, che ha successivamente diffuso il video dell’accaduto online. L’obiettivo, ha spiegato, non era quello di accusare la famiglia del bambino, bensì di chiedere consigli agli esperti sulla corretta valutazione del danno e, allo stesso tempo, sensibilizzare il pubblico sull’importanza di non toccare le opere esposte.

Il dibattito social

Nonostante il valore e l’unicità dell’oggetto, agli interessati non è stato richiesto alcun risarcimento economico: la corona, infatti, era assicurata. Tuttavia, secondo alcuni esperti del settore, il costo della riparazione potrebbe essere paragonabile a quello necessario per realizzarla nuovamente, data la complessità del lavoro artigianale e la natura del materiale. L’episodio ha rapidamente acceso un ampio dibattito online, sollevando interrogativi sulla responsabilità dei visitatori, sul ruolo dei genitori negli spazi espositivi e sulle misure di sicurezza adottate dai musei e dagli organizzatori di mostre.