Meloni chiede un applauso per Salvini assolto: «Un ministro dell’Interno che difende i confini italiani fa il suo lavoro, niente di più» – Il video

17 Dicembre 2025 - 19:58 Stefania Carboni
L'intervento della premier in Senato, in vista del Consiglio Europeo

«Chiedo un applauso per l’assoluzione del vicepremier Matteo Salvini dall’accusa infondata di sequestro di persona», dunque vale «il principio che un ministro dell’Interno che difende i confini italiani sta facendo il suo lavoro e niente di più», ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in replica al Senato sul dibattito sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

