Sceglie le vittime minorenni in metro, le segue e le stupra: arrestato un 19enne. La denuncia di due ragazzine che lo hanno riconosciuto – Il video

Riconosciuto con il suo monopattino, indossava gli stessi vestiti che aveva durante le violenze: così le vittime lo hanno potuto identificare

Due ragazzine minorenni sono state violentate, a distanza di poco di un mese l’una dall’altra. Le violenze sono avvenute alla periferia di Milano, lungo la linea verde della metropolitana. Un 19enne è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del gip, al termine di un’indagine coordinata dalla procura di Milano.

Come sono avvenute le due violenze

La prima violenza risale al 12 agosto a Bussero e la vittima è stata una ragazza di 15 anni. La seconda violenza, invece, è avvenuta poco dopo, il 19 settembre a Milano. In quest’ultimo caso, il ragazzo si era appostato all’esterno dei tornelli della metro M2 di Crescenzago con un monopattino, ha aspettato che girasse l’angolo e l’ha seguita fino alle scale di uscita. A quel punto, l’ha aggredita.

Come è stato riconosciuto

Determinanti per l’identificazione sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza. L’uomo è stato ripreso con pantaloni neri, maglietta bianca e un cappellino da baseball verde. Lo stesso cappellino e lo stesso monopattino, con dettagli arancioni, compaiono anche nei filmati della fermata M2 di Gorgonzola, dove il 19enne è stato visto scendere dal treno e pedinare la giovane fino a casa.



