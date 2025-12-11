Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
Uomo di 52 anni fa sesso con una 15enne, la giudice lo assolve: «Lei era consenziente»

11 Dicembre 2025 - 09:05 Ugo Milano
Le chat vagliate tra i due hanno fatto emergere una vera e propria relazione, nata online, durata nove mesi. La ragazza gli scriveva: «Tu sei mio». E si vedevano due volte a settimana

Il tribunale di Venezia ha assolto un uomo di 57 anni dall’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza che, all’epoca dei fatti contestati, aveva 15 anni. La giudice ha stabilito che la ragazza, oggi maggiorenne, era consenziente. Secondo quanto ricostruito in aula, la relazione tra i due era iniziata online nel novembre 2020, attraverso messaggi e qualche like alle foto sui social. L’uomo ha poi incontrato la ragazza diverse volte, anche a casa di lei quando i genitori non c’erano. Da lì, è partita una vera e propria relazione, durata ben nove mesi, dal novembre 2020 all’agosto 2021, dove i due si vedevano due volte a settimana e avevano rapporti sessuali. All’epoca, lui aveva 52 anni, lei 15. Il pubblico ministero Giovanni Zorzi aveva chiesto una condanna a otto anni per violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. Ma per la giudice il reato non sussiste.

Le foto intime, la psicologa, le chat al vaglio: «Tu sei mio»

La giudice di Venezia ha infatti esaminato tutto il materiale del caso, avvalendosi anche della consulenza di una psicologa per valutare le reali intenzioni della 15enne. Dall’analisi dei telefoni e dei messaggi è emerso che la ragazza ha espresso la volontà di mantenere la relazione, inviando foto intime e messaggi come «tu sei mio». Per la magistrata che ha lavorato al caso, la ragazza avrebbe cambiato atteggiamento e comportamento nei confronti dell’uomo solo dopo l’intervento dei genitori.

Perché è stato assolto

Alla luce dei vari elementi raccolti, il tribunale ha quindi stabilito che non era possibile dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la costrizione nei rapporti sessuali. Il 57enne è stato quindi assolto perché il fatto non sussiste. La ragazza, pur minorenne, aveva dato il proprio consenso, nel rispetto della normativa italiana che fissa l’età del consenso a 14 anni.

