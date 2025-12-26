Commenti razzisti a ragazze cinesi sulla pista di pattinaggio, la denuncia virale su TikTok: «Ci chiamavano “sushi” con tono dispregiativo» – Il video

Nel filmato diffuso dalla giovane si vedono 3 ragazzini che le rivolgono frasi discriminatorie

Una ragazza cinese ha denunciato in un video diventato virale su TikTok di essere stata vittima di insulti a sfondo razziale alla pista di pattinaggio di San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Nel filmato diffuso dalla giovane si vedono 3 ragazzini che le rivolgono frasi discriminatorie. La ragazza ha fatto sapere di aver presentato denuncia all’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (Unar) e alle autorità giudiziarie. Secondo quanto ricostruito da lei, tutto sarebbe successo all’antivigilia di Natale, quando un gruppetto di ragazzi, anch’essi di origine straniera, l’avrebbe molestata verbalmente insieme a una sua amica, rivolgendo loro ripetutamente appellativi offensivi legati all’etnia.

«Ci chiamavano “sushi” con tono dispregiativo»

In poche ore, il video di denuncia è diventato virale, superando quasi mezzo milione di visualizzazioni e migliaia di commenti di utenti che esprimono solidarietà. «Ci chiamavano con tono spregiativo “sushi”. Il nostro scopo nel rendere pubblico questo fatto non è quello di incitare allo scontro, ma piuttosto di ricordare a tutti di mantenere la calma e di prestare attenzione alla sicurezza quando ci si trova ad affrontare situazioni simili in luoghi pubblici», ha raccontato la ragazza.