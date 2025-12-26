Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
Verona, leoni imbrattati con la vernice verde e scritte pro Pal nella basilica di San Zeno: indagini in corso per individuare gli autori

26 Dicembre 2025 - 18:50 Ugo Milano
Anche a Castelvecchio è stata trovata una scritta simile di colore blu. L'ira del sottosegretario alla Cultura: «Vergognoso»

I leoni stilofori all’ingresso della basilica di San Zeno di Verona sono stati imbrattati con vernice verde nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. A poca distanza, in piazza Corrubbio, ai piedi del monumento al Bersagliere è comparsa la scritta «Free Gaza». Sul caso stanno indagando gli agenti della digos della città, al fine di identificare gli autori del gesto provocatorio degli attivisti. Le autorità hanno già analizzato le telecamere di videosorveglianza e le immagini finora raccolte avrebbero già portato a restringere il cerchio dei presunti autori. Nel frattempo, anche a Castelvecchio è stata trovata una scritta simile di colore blu.

L’ira del sottosegretario alla Cultura: «Vergognoso»

I tecnici del Comune e della Soprintendenza dovranno ora valutare l’entità del danno e come rimuovere la pittura dai monumenti senza che si rovinino. Dura condanna dal sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi. «È vergognoso quanto accaduto a Verona dove sedicenti attivisti hanno profanato e imbrattato Castelvecchio e la Basilica di San Zeno. Si tratta di un gesto ancora più odioso perché pianificato e posto in essere a Natale», ha dichiarato. «Ci auguriamo che le forze dell’ordine riescano a identificare al più presto i responsabili di questo atto vandalico ai danni del patrimonio culturale pubblico e che la magistratura li condanni a risarcire personalmente tutti i danni, fino all’ultimo euro», ha concluso. Anche l’assessora alla Cultura di Verona parla di «sconforto per il gesto».

