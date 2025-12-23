Greta Thunberg arrestata a Londra durante una manifestazione Pro Pal – Il video

Thunberg è stata arrestata in base al Terrorism Act, perché l'evento era stato creato da Palestine Action, organizzazione bandita dal governo

La polizia britannica ha arrestato l’attivista svedese Greta Thunberg a Londra durante una manifestazione per la Palestina. A riferirlo sono gli attivisti inglesi di Defend Our Juries. Thunberg è stata arrestata in base al Terrorism Act, perché l’evento era stato creato da Palestine Action.

Il bando su Palestine Action

Palestine Action è stata bandita a luglio dal governo britannico. Otto militanti dell’associazione sono stati arrestati e stanno conducendo oramai da oltre un mese uno sciopero della fame a oltranza. Si trovano attualmente in stato di reclusione preventiva, proprio perché membri dell’organizzazione finita ora nella black list del governo di Keir Starmer. Questo perché in base alla Sezione 13 del Terrorism Act indossare, portare o mostrare un oggetto in circostanze che «suscitino ragionevole sospetto» o dell’essere membro o sostenitore di un’organizzazione proibita porta a un reato punibile fino a sei mesi di carcere.