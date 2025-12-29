Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
Anna Falchi ricorda Brigitte Bardot elogiandosi: «Mi lega a lei una leggera somiglianza. Grazie BB per avermi portato fortuna»

29 Dicembre 2025 - 11:39 Alba Romano
L’incredibile post della showgirl che sa di per autocelebrazione nel giorno della scomparsa dell’ultima diva. E sotto il post quasi tutti la criticano

«Oggi è venuta a mancare quella che ho sempre considerato la donna più bella e anticonformista del mondo, Brigitte Bardot. Mi lega a lei, una lieve somiglianza, che mi hanno molto generosamente riconosciuto nel passato. Spesso mi è capitato, sul set o nei servizi fotografici di essermi ispirata a lei…». Inizia così un post della showgirl Anna Falchi che ricorda Brigitte Bardot, morta ieri a 91 anni. «Grazie Brigitte per averci fatto sognare e grata per avermi portato fortuna. Per Sempre BB», scrive Falchi su Instagram. Un pensiero che sembra un po’ autocelebrativo ed è stato mal digerito dai fan.

I follower la demoliscono: «Che mancanza di eleganza»

«Perché fare paragoni proprio in questo momento lo trovo di pessimo gusto…», scrive un utente. Non è l’unico a pensarla in questo modo: «Ma che mancanza di eleganza. Ricordare una grande attrice, una diva che ha saputo ritirarsi dal centro della scena con dignità e savoir faire, solo per sentirsi dire che le assomigli. Spiace, ma è davvero cattivo gusto». «L’intelligenza però purtroppo non è uguale», chiosa un altro follower.

