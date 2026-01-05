Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcrainaVenezuela
«Regalaci le rose», ambulante si rifiuta: gruppo di ragazzini lo picchia e gli spacca il naso. L’aggressione ad Ancona

05 Gennaio 2026 - 09:52 Ugo Milano
La vittima è un uomo di 53 anni originario del Bangladesh che stava lavorando tra i locali

«Ci regali i fiori che vendi?». È stata questa richiesta a scatenare la violenza di un branco di giovani ad Ancona, che ha aggredito un ambulante bengalese di 53 anni, residente in Lombardia. Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo stava lavorando vendendo rose ai clienti di alcuni locali, quando un gruppo di 4-5 ragazzi lo ha circondato pretendendo di avere i fiori. Al suo rifiuto, sono subito scattati calci e pugni, con conseguenze gravi. Secondo quanto ricostruisce il Corriere Adriatico, l’uomo ha una frattura del setto nasale e contusioni varie al volto e al torace, con una prognosi iniziale di venti giorni.

I soccorsi

Il 53enne è stato soccorso dalla croce gialla e trasportato al pronto soccorso di Torrette, dove è stato medicato e dimesso nella notte. Al momento, può decidere se sporgere denuncia e permettere l’avvio delle indagini per risalire ai responsabili. Solo poche settimane fa, il 27 dicembre, un 16enne colombiano residente a Falconara era stato picchiato da un gruppo di coetanei, e lo scorso novembre una rissa sempre ad Ancona aveva portato al ferimento di un 20enne da una coltellata. In nove casi, tra i protagonisti delle risse, era stato emesso il Daspo urbano.

