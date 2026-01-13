Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
Giorgia Meloni balla con Fiorello in Parlamento, esaudito (con l’AI) il desiderio d’inizio anno della premier – Il video

13 Gennaio 2026 - 19:19 Diego Messini
La clip satirica del programma "La Pennicanza" in risposta a Meloni, che aveva detto di sognare più che il Quirinale di lavorare con lo showman

Giorgia Meloni più che andare al Quirinale sogna di andare a lavorare con Fiorello? Nessun problema, basta chiedere. Il programma dello showman Rai ha immediatamente accontentato il desiderio espresso dalla premier nella conferenza stampa di inizio 2026, facendo ballare insieme i due. Virtualmente, s’intende. In una clip generata con l’AI postata sui social de “La Pennicanza”, la premier «riprende vita» dalla noia delle scartoffie di Palazzo Chigi e scende in pista con Fiorello. Dove? In un’Aula del Parlamento per una volta deserta. E alla premier almeno per un attimo torna il sorriso. I due, d’altronde, si conoscono come noto da decenni, da ben prima che decollasse l’astro politico di Fratelli d’Italia.

