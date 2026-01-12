Fiorello replica a Meloni: «Sogni di lavorare con me? Ti assumo in Rai, ma in nero» – Il video

La risposta ironica dello showman dopo le dichiarazioni della premier in conferenza stampa

«Allora Giorgia, ti assumo, ma in nero. Alla Rai è pieno di nero». Così ha esordito Fiorello nella prima puntata dell’anno de La Pennicanza, ironizzando sulla dichiarazione della presidente del Consiglio che, venerdì scorso in conferenza stampa, aveva scherzato sul suo sogno nel cassetto, ovvero «essere pagata per lavorare con Fiorello». Lo showman non ha perso l’occasione di replicare alla premier. «Ho già parlato con lei, non vuole apparire in video, ma lavorerà per noi come autrice», ha detto ironicamente. E dalla mail sono arrivate subito le prime battute «firmate dalla premier», dal colmo per un esponente del Pd («andare al governo») alle barzellette politiche sui ministri. «Ragazzi, è davvero brava!», ha commentato Fiorello.

La puntata

La puntata ha poi ospitato collegamenti in diretta, a cominciare da Paolo Sorrentino, al telefono con Fiorello. «È la prima volta che questo cellulare ospita un Premio Oscar!», esulta lo showman. Il regista ha raccontato del suo amore per il calcio, dell’Inter-Napoli vista con il figlio e del nuovo film. «Guardo solo calcio, a un certo punto mi annoio e faccio un film per evitare la depressione», ha dichiarato. Dopo Sorrentino, è stato il turno di Amadeus, sottoposto a un’intervista ironica, frutto anche del noto legame di amicizia che li lega. Non sono, infine, mancate ironie sulla Rai e Mediaset e sul futuro dei programmi. «La cosa più nuova rimasta in Rai è… il segnale orario!».