«Voglio smettere di giocare a tennis»: lo scherzo telefonico di Mattia Bellucci a Flavio Cobolli (che poi lo manda a quel paese) – Il video

14 Gennaio 2026 - 20:18 Ugo Milano
Il siparietto durante l'ultima puntata di Time Break, su SuperTennis Tv. E quando scopre lo scherzo, il tennista sbotta: «Ma andatevene aff...»

«Fra, hai cinque minuti?». Comincia così lo scherzo telefonico di Mattia Bellucci a Flavio Cobolli, fatto durante la registrazione dell’ultima puntata di Time Break, trasmissione di Super Tennis Tv. Con la complicità della conduttrice, il tennista classe 2001 scherza con l’amico e collega, fingendo di voler appendere la racchetta al chiodo. «La mia idea è aprire dei food truck ai tornei per fare la cosa più cliché del mondo, ossia fare la carbonara», dice Bellucci, provando a trattenere le risate. «Sei romano, sei giovane, sei nell’Atp, sei un volto necessario», dice ancora rivolgendosi all’amico.

«Mi devi aiutare con un piccolo investimento…»

Cobolli prova in qualche modo a farlo desistere: «Ma questa decisione che hai preso è proprio ufficiale?». Bellucci, continuando a recitare la parte, risponde in modo positivo. E rincara la dose: «Ho bisogno di te anche a livello economico, ci sarebbe un piccolo investimento da fare. Sono tipo 60mila euro per cominciare». A quel punto, Cobolli sbotta («Ma questa idea dei food truck con cibo italiano è una merda!») ma invita comunque l’amico a chiamare suo padre per chiedergli un aiuto. A quel punto, è la conduttrice a intromettersi nella telefonata e rivelare che si tratta di uno scherzo telefonico. «Ma andatevene affanc**lo, siete delle m**de», risponde Cobolli tra le risate generali.

