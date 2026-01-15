Foggia, ucciso in un agguato il nipote del boss Moretti

La polizia ipotizza che dietro all'omicidio ci sia la pista di un regolamento di conti nella criminalità organizzata foggiana

Un uomo di 34 anni, Alessandro Moretti, nipote del boss della mafia foggiana Rocco Moretti, è stato ucciso questa sera in un agguato a Foggia, in via Sant’Antonio. Il 34enne è stato ferito con colpi d’arma da fuoco mentre si trovava a bordo di uno scooter. Condotto in ospedale, è morto poco dopo il ricovero. Sul posto si trova la polizia che sta svolgendo i rilievi ed ha avviato le indagini.

Chi era Alessandro Moretti

Secondo quanto riporta Il Corriere del Mezzogiorno Alessandro Moretti era soprannominato «sassolin» e aveva precedenti penali. Era uno dei pochi membri attualmente a piede libero. La polizia ipotizza che dietro all’omicidio ci sia la pista di un regolamento di conti nell’ambito della criminalità organizzata foggiana. La vittima è il figlio del fratello più piccolo del boss Rocco Moretti, ritenuto un capoclan di notevole spessore criminale. Questo elemento preoccupa gli investigatori perché potrebbe potenzialmente far riesplodere a Foggia una faida. Rocco Moretti, di 75 anni, destinatario di sequestri patrimoniali negli ultimi mesi per oltre 2,5 milioni di euro, è considerato tra i capi fondatori della ‘Società foggiana’ e attualmente è detenuto in regime di 41 bis. Sta scontando una condanna definitiva a 10 anni e 8 mesi di reclusione nell’ambito di uno dei più importanti processi alla mafia foggiana, “Decima azione” per associazione mafiosa, estorsioni e detenzioni di armi. Dalle indagini della Dda di Bari, emerge che negli ultimi tempi i clan di Foggia stanno affrontando «un momento di grande disgregazione e forte di difficoltà economica».

