Lo scandalo della cucitura “illegale” sulle tute degli sciatori norvegesi – Il video

I due allenatori della nazionale e il tecnico addetto alle tute degli atleti che gareggiano nel salto con gli sci sono stati sospesi e non ci saranno alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina

A meno di un mese dalla gara olimpica di salto con gli sci prevista per il 7 febbraio a Predazzo, arriva una brutta notizia per gli atleti norvegesi, storicamente tra i favoriti per le medaglie: il comitato etico della Federazione internazionale di sci e snowboard (FIS) ha sospeso per 18 mesi due allenatori norvegesi di salto con gli sci e il tecnico addetto alle tute. L’accusa è quella di aver modificato le tute degli sciatori durante i campionati mondiali del 2025 che si sono svolti a Trondheim.

In quella occasione la Norvegia ha conquistato sei medaglie nel salto con gli sci (tre ori e tre bronzi). Ma si tratta di medaglie contestate perché la sera prima dell’ultimo giorno di gare, l’allenatore Magnus Brevig e il tecnico addetto alle tute Adrian Livelten erano stati ripresi in un video mentre applicavano delle cuciture non elastiche “illegali” nella zona del cavallo delle tute di due atleti, tra cui il campione olimpico in carica Marius Lindvik.

La modifica delle tute

Le cuciture incriminate servivano a rendere la zona del cavallo delle tute più ampia, liscia e aerodinamica, consentendo ai saltatori di arrivare più lontano degli avversari. Queste modifiche irregolari erano state fatte dopo che le tute avevano già superato l’ispezione. A confermare l’illecito, oltre al video, c’è stata la confessione di Thomas Lobben, all’epoca vice allenatore della squadra.

Per quasi un anno, il caso ha tenuto banco nei giornali norvegesi, non solo per la questione sportiva ma anche per quella “etica”: come riporta The Athletic, questa vicenda è diventata «motivo di vergogna nazionale in Norvegia, un Paese noto per il rispetto delle regole e per il dominio negli sport invernali, con più medaglie olimpiche invernali di qualsiasi altra nazione».

La decisione della Federazione

Agli allenatori e al tecnico delle tute la FIS ha comminato una sospensione di 18 mesi, mentre per gli sciatori Marius Lindvik e Johann André Forfang (che avevano dichiarato di essere all’oscuro della modifica delle tute) la sospensione è di tre mesi, scontati già durante l’estate. Possono quindi partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 che stanno per iniziare.

Oltre alla sospensione, gli allenatori dovranno pagare 5.000 franchi svizzeri (circa 6.200 dollari) per coprire le spese processuali.