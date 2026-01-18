Machado consegna il Nobel a Trump, il Comitato sbotta: «Il nostro premio non si cede, neanche simbolicamente»

Nonostante la cerimonia della leader venezuelana, l'istituto non ha alcuna intenzione di modificare le regole dei riconoscimenti

Il Comitato norvegese per il Premio Nobel ha ribadito con forza che non intende in alcun modo modificare le regole che disciplinano i riconoscimenti, dopo che nei giorni scorsi la leader venezuelana María Corina Machado ha consegnato la medaglia del Premio Nobel per la Pace 2025 a Donald Trump durante un incontro organizzato alla Casa Bianca. In un comunicato ufficiale, il Comitato ha richiamato i principi stabiliti dal testamento di Alfred Nobel e dagli statuti della Fondazione Nobel, ricordando che una volta conferito «il premio non può essere ceduto, condiviso o trasferito ad altri, neanche simbolicamente». E anche se i simboli materiali, medaglia, diploma e denaro, possono cambiare di mano, «ciò non modifica l’identità dell’insignito del Premio Nobel per la Pace».

La posizione irremovibile del Premio Nobel

L’istituto aveva già chiarito nelle settimane precedenti, dopo l’annuncio di Machado della sua intenzione di consegnare il premio a Trump, che «una volta annunciato, un Premio Nobel non può essere revocato, condiviso o trasferito ad altri. La decisione – aveva ricordato – è definitiva e ha validità per sempre». Nonostante le regole chiare, Machado ha deciso di tirare dritto, consegnando materialmente la medaglia a Trump, che sui social ha definito il gesto «magnifico». «Maria mi ha consegnato il Premio Nobel per la Pace per il lavoro che ho svolto. Che magnifico gesto di rispetto reciproco. Grazie, Maria!», aveva commentato il presidente americano.

Il premio Nobel a Trump

L’azione della leader venezuelana arriva dopo il trasferimento negli Stati Uniti di Nicolás Maduro, ora detenuto, e nel contesto di un avvicinamento costante di Machado all’amministrazione americana, soprattutto dopo che Trump l’ha giudicata non adatta per la guida del Venezuela. Il Premio Nobel conferito a Machado l’anno scorso era motivato dal suo coraggio civile e dalla capacità di unificare l’opposizione venezuelana, promuovendo elezioni libere e un governo rappresentativo. E ora il gesto simbolico di consegnarlo a Trump non modifica in alcun modo la titolarità del riconoscimento, che resta esclusivamente legata alla vincitrice originale. La Fondazione Nobel è stata chiara per bene due volte e non ha alcuna intenzione di rivedere le regole di assegnazione dei premi.

