Britney Spears incredula per la Mela gigante davanti alla stazione di Milano, la gaffe social: «Da dove c***o salta fuori?»

19 Gennaio 2026 - 17:21 Ugo Milano
La popstar (decaduta) ha postato un selfie di uno sconosciuto con l'opera di Pistoletto, convinta probabilmente si trattasse di un fotomontaggio

«Where the fuck did that apple come from???». Ovvero: «Da dove c***o è uscita quella mela???». È la reazione scomposta di Britney Spears sui social, dopo aver condiviso il selfie di uno sconosciuto davanti alla Mela che troneggia sul piazzale davanti alla Stazione Centrale di Milano. La popstar deve essersi evidentemente convinta che quel frutto gigante fosse stato aggiunto alla foto, magari con l’intelligenza artificiale. Ignorando probabilmente che si tratta invece di un’opera di Michelangelo Pistoletto, la «Mela Reintegrata». I commenti al post sono stati disattivati, impedendo agli utenti e ai fan, italiani e non, di segnalarlo a Britney Spears e sbizzarrirsi con le loro reazioni. I commenti sul profilo della popstar decaduta sono d’altronde disattivati da tempo. Ultimamente i contenuti da lei pubblicati hanno spesso fatto discutere perché appaiono particolarmente confusi o bizzarri.

Il simbolo della «Mela Reintegrata»

Britney Spears è libera dal 2021 dalla conservatorship, che l’aveva posta sotto tutela del padre dal 2008. La Mela Reintegrata è un’opera simbolica che, come la stazione ferroviaria, si apre al mondo. Secondo l’artista, rappresenta il «Terzo Paradiso», l’armonia tra natura, ovvero la mela intera, e artificio, il morso reintegrato, simboleggiando un nuovo equilibrio tra uomo e ambiente.

