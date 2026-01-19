Ultime notizie Giorgia MeloniGroenlandiaIranScuolaValentino Rossi
Il rigore, l’abbandono del campo, l’eurogol: cos’è successo nella finale di Coppa d’Africa – I video

19 Gennaio 2026 - 10:29 Alba Romano
coppa africa marocco senegal cosa e successo
Un rigore concesso al Marocco nei minuti di recupero ha spinto i giocatori del Senegal ad abbandonare il campo in segno di protesta. Poi sono tornati e hanno vinto ai supplementari

La sfida si preannunciava accesa e non potrebbe essere altrimenti per una finale. Ma nell’incontro di ieri sera a Rabat fra Marocco e Senegal è successo davvero di tutto. La partita, per larghi tratti priva di grandi emozioni, si è accesa nei minuti finali, dando vita a scene destinate a essere ricordate – nel bene e nel male – ancora per diversi anni. Pochi istanti prima del triplice fischio finale, l’arbitro ha concesso un rigore ai padroni di casa punendo un contatto sospetto in area. Immediata la reazione del Senegal, che prima ha protestato con veemenza contro la decisione e poi ha deciso di abbandonare il campo.

Il rigore sbagliato e l’eurogol ai supplementari

Per diversi minuti, alcuni giocatori della nazionale senegalese hanno lasciato il terreno di gioco e si sono diretti negli spogliatoi, su esplicite indicazioni dell’allenatore. Il capitano dei Leoni della Teranga, Sadio Mané si è opposto alla decisione, andando fisicamente a ripescare dal tunnel i suoi compagni di squadra. Dopo una ventina di minuti, l’ex milanista Brahim Díaz si è presentato sul dischetto e ha clamorosamente sbagliato il calcio di rigore, calciato “a cucchiaio”. A quel punto, la partita è andata ai tempi supplementari, dove il Senegal ha segnato un eurogol con Pape Gueye e ha difeso il vantaggio fino alla fine della partita.

Infantino: «Scene inaccettabili»

All’indomani del match, è il presidente della Fifa, Gianni Infantino, a commentare il finale incandescente di Marocco-Senegal, definendo «inaccettabile» il comportamento dei padroni dei giocatori senegalesi che hanno abbandonato il campo. Dopo aver fatto i complimenti ai nuovi campioni d’Africa, Infantino ha aggiunto: «Purtroppo, abbiamo assistito a scene inaccettabili sul campo e sugli spalti: condanniamo fermamente il comportamento di alcuni “tifosi”, nonché di alcuni giocatori senegalesi e membri dello staff tecnico. È inaccettabile abbandonare il campo di gioco in questo modo e, allo stesso modo, la violenza non può essere tollerata nel nostro sport, semplicemente non è giusto».

I video del portiere del Senegal assalito dai raccattapalle

Oltre alle scene, già di per sé surreali, viste in diretta dai telespettatori di tutto il mondo, sui social sono spuntati altri video emblematici delle tensioni fra le due squadre. Un filmato condiviso su X, per esempio, mostra il portiere di riserva del Senegal, Diouf, assalito dai raccattapalle del Marocco intenti a rubare l’asciugamano del titolare del Senegal, essenziale per asciugare i guanti nel diluvio.

Foto copertina: EPA/Jalal Morchidi | Sadio Mané, capitano del Senegal, festeggia la vittoria della Coppa d’Africa

