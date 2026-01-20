Crans-Montana, l’amico di Jacques Moretti ha pagato: «Pronto a lasciare il carcere». La cauzione versata anche per la moglie

A renderlo noto è France Info. Un’analoga cauzione, sempre di 200 mila franchi svizzeri, sarebbe stata raccolta anche per la moglie Jessica

Jacques Moretti, comproprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana, teatro del devastante incendio che nella notte di Capodanno ha causato la morte di 40 persone, potrebbe presto tornare in libertà. L’uomo avrebbe infatti raccolto i 200 mila franchi svizzeri (circa 215 mila euro) richiesti dalla giustizia elvetica come cauzione per la sua scarcerazione. Secondo quanto appreso da France info da una fonte vicina al dossier, l’avvocato di Moretti ha confermato che il suo assistito è in grado di versare la somma richiesta. Una cauzione dello stesso importo sarebbe stata raccolta anche per la moglie Jessica, sottoposta ad alcune misure cautelari come l’obbligo di firma e il divieto di espatrio.

La scarcerazione grazie a un garante, amico della coppia

Jacques Moretti, arrestato per il concreto pericolo di fuga, si trova in carcere da dieci giorni. I giudici svizzeri hanno tuttavia aperto alla possibilità di una liberazione condizionata, subordinata al rispetto di alcune misure restrittive, tra cui l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico e la consegna dei documenti d’identità, oltre al pagamento della cauzione.

A fare da garante per il versamento delle somme è stato un conoscente della coppia, che ha accettato di anticipare l’importo richiesto sia per Jacques sia per Jessica Moretti, così che questa possa restare in libertà. Il tribunale dovrà ora verificare l’identità del garante, il suo profilo e la provenienza dei fondi prima di convalidare la proposta. In caso di esito positivo, la liberazione del proprietario del locale in Svizzera, potrebbe avvenire nel giro di pochi giorni.

Il nuovo interrogatorio

I due soci del Costellation dovrebbero essere nuovamente ascoltati dagli inquirenti oggi 20 gennaio. Una convocazione inattesa, dal momento che ai legali della difesa era stato inizialmente assicurato che non ci sarebbero stati interrogatori prima della fine del mese. I due cittadini francesi sono attualmente sospettati di omicidio, lesioni personali e incendio colposi, accuse legate alle presunte negligenze nella gestione del locale andato in fiamme.