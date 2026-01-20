La denuncia dell’influencer Alice Campello: «Hanno creato un profilo fake di me che condivide porno»

«Mi state mandando tutti questa cosa, segnalatelo per piacere», ha scritto sui suoi social la moglie di Alvaro Morata

Un nuovo fronte si apre nel momento più difficile di Alice Campello. L’influencer italiana e moglie del calciatore spagnolo Alvaro Morata ha denunciato pubblicamente un furto di identità digitale, dopo aver scoperto l’esistenza di un profilo fake attivo da mesi sulla piattaforma X. Questo profilo utilizza il suo nome, le sue immagini e diffonde anche contenuti pornografici. La scoperta è avvenuta grazie alle segnalazioni di alcuni utenti, che hanno avvertito Campello della presenza dell’account.

La denuncia dell’influencer

Dopo la scoperta, l’influencer ha quindi deciso di intervenire attraverso le storie del suo profilo Instagram ufficiale, spiegando quanto stava accadendo e chiedendo l’aiuto dei follower per bloccare la pagina. «Mi state mandando tutti questa cosa, segnalatelo per piacere», ha scritto. «C’è un profilo su X che si spaccia per me e posta video porno, segnalatelo», ha aggiunto. Il problema arriva in una fase personale già complessa per l’influencer, alle prese con difficoltà familiari e con la crisi con il marito Alvaro Morata.

Il problema delle foto rubate online

Il caso di Alice Campello si aggiunge ai tanti casi sempre più diffusi che stanno personaggi pubblici e vip, spesso bersaglio di truffe digitali e furti di identità. Negli ultimi anni sono numerose le celebrità che hanno denunciato l’uso illecito della propria immagine per fini ingannevoli o offensivi, tra cui Mara Venier, più volte costretta a ricorrere anche all’assistenza legale. Negli ultimi mesi, inoltre, si è aggiunto anche il problema delle foto rubate senza consenso sui social e fatte spogliare dall’intelligenza artificiale.