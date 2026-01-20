Ultime notizie Beatrice VeneziDaziDonald TrumpEmmanuel MacronGroenlandia
CULTURA & SPETTACOLOInfluencerSocial media

La denuncia dell’influencer Alice Campello: «Hanno creato un profilo fake di me che condivide porno»

20 Gennaio 2026 - 22:31 Ugo Milano
embed
alice-campello
alice-campello
«Mi state mandando tutti questa cosa, segnalatelo per piacere», ha scritto sui suoi social la moglie di Alvaro Morata

Un nuovo fronte si apre nel momento più difficile di Alice Campello. L’influencer italiana e moglie del calciatore spagnolo Alvaro Morata ha denunciato pubblicamente un furto di identità digitale, dopo aver scoperto l’esistenza di un profilo fake attivo da mesi sulla piattaforma X. Questo profilo utilizza il suo nome, le sue immagini e diffonde anche contenuti pornografici. La scoperta è avvenuta grazie alle segnalazioni di alcuni utenti, che hanno avvertito Campello della presenza dell’account.

La denuncia dell’influencer

Dopo la scoperta, l’influencer ha quindi deciso di intervenire attraverso le storie del suo profilo Instagram ufficiale, spiegando quanto stava accadendo e chiedendo l’aiuto dei follower per bloccare la pagina. «Mi state mandando tutti questa cosa, segnalatelo per piacere», ha scritto. «C’è un profilo su X che si spaccia per me e posta video porno, segnalatelo», ha aggiunto. Il problema arriva in una fase personale già complessa per l’influencer, alle prese con difficoltà familiari e con la crisi con il marito Alvaro Morata.

Il problema delle foto rubate online

Il caso di Alice Campello si aggiunge ai tanti casi sempre più diffusi che stanno personaggi pubblici e vip, spesso bersaglio di truffe digitali e furti di identità. Negli ultimi anni sono numerose le celebrità che hanno denunciato l’uso illecito della propria immagine per fini ingannevoli o offensivi, tra cui Mara Venier, più volte costretta a ricorrere anche all’assistenza legale. Negli ultimi mesi, inoltre, si è aggiunto anche il problema delle foto rubate senza consenso sui social e fatte spogliare dall’intelligenza artificiale.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Valentino, la lunga relazione d’amore e di lavoro con Giancarlo Giammetti che lo salvò dalla bancarotta

2.

Al Bano ancora contro Carlo Conti: «Da lui solo scorrettezze. Sono un re, non mi mischio coi conti»

3.

È morto lo stilista Valentino, addio all'”imperatore” della moda italiana

4.

Britney Spears incredula per la Mela gigante davanti alla stazione di Milano, la gaffe social: «Da dove c***o salta fuori?»

5.

I due abiti di Valentino che hanno fatto la storia: le sue creazioni indossate da Lady Diana e Scarlett Johansson: come nacque il suo “rosso” – Il video

leggi anche
grok Ashley St. Clair musk
TECNOLOGIA

Anche la madre di uno dei figli di Elon Musk fa causa al suo Grok: «Foto di me a 14 anni spogliata senza consenso»

Di Ugo Milano
chiara ferragni reazione proscioglimento
CULTURA & SPETTACOLO

Chiara Ferragni, lo sfogo e la confessione dopo la sentenza: «Perché vale ancora di più di un’assoluzione, ma non festeggio una vittoria»

Di Ugo Milano
influencer-foto-ai-modificate
ATTUALITÀ

Giovanna Scotti, l’influencer di Parma idolo della destra estrema Usa a sua insaputa: il caso della 19enne «bellezza ariana»

Di Alba Romano
chiara ferragni tribunale
CULTURA & SPETTACOLO

Chiara Ferragni brinda e si vendica: «Fedez? Mi sono sentita abbandonata»

Di Alba Romano
ferragni proscioglimento truffa selvaggia lucarelli
CULTURA & SPETTACOLO

Selvaggia Lucarelli al veleno su Chiara Ferragni: «Prosciolta solo perché ha pagato». E l’influencer le risponde

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

Rita De Crescenzo: «Tutti a Roccaraso a fine mese». Il sindaco limita i bus, ma lei trova la scappatoia: «Organizziamoci in macchina» – Il video

Di Alba Romano