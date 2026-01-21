Questo video non mostra il volto dell’agente dell’ICE che ha ucciso Renee Good

La clip è stata generata con l'Intelligence Artificiale

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) stanno ripescando da un account di TikTok una breve clip in cui si vedrebbe l’agente dell’ICE che ha ucciso Renee Good a volto scoperto, durante le manifestazioni in corso a Minneapolis. Anche in questo caso – come nel precedente che avevamo già trattato -, si tratta di una clip modificata con Intelligenza artificiale (IA).

Per chi ha fretta:

La clip mostrerebbe l’agente dell’ICE a volto scoperto.

In realtà dai filmati originali non risulta che l’uomo si fosse scoperto il volto.

È possibile verificare, anche con strumenti gratuiti online, che si tratta di un video modificato con IA.

Analisi

La clip che mostrerebbe l’assassino di Renee a volto scoperto è la seguente:

Perché l’Agente non era a volto scoperto

Nel filmato originale si vede chiaramente che l’Agente non è mai a volto scoperto. La clip è stata specchiata poi modificata. Ecco un confronto tra la versione IA (a sinistra) e quella originale, che abbiamo specchiato per rendere più evidente che si tratta del medesimo filmato (a destra):

Ecco invece una clip di dieci secondi su YouTube, dove si vede chiaramente che in quella situazione l’Agente non si toglie affatto la benda dalla faccia. Se la tocca solo per aggiustarla meglio:

Ad un certo punto, il tessuto che copre il volto dell’agente diventa una mascherina, come quelle chirurgiche. Si tratta di un’evidente allucinazione dell’AI generativa.

Conclusioni

Abbiamo visto che l’Agente non era affatto a volto scoperto nel filmato originale. Quest’ultimo è stato infatti modificato con IA.

