Ultime notizie Donald TrumpNATOPremio OscarUcraina
POLITICADaniela SantanchèGiovaniLombardiaMilanoTurismoVideo

Milano, la ministra Santanchè contestata da un ragazzo al Forum del Turismo: «Dimettiti, sei una ladra» – Il video

23 Gennaio 2026 - 23:38 Alba Romano
embed
Il giovane è stato subito allontanato dalle forze dell’ordine. La replica: «Anche questa è democrazia»

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata contestata durante l’evento di apertura del Forum Internazionale del Turismo, svoltosi oggi – venerdì 23 gennaio – al Palazzo del Ghiaccio di Milano. Poco prima del suo intervento, un giovane si è alzato in piedi e le ha gridato: «Dimettiti, sei una ladra». Il ragazzo è stato subito allontanato dalle forze dell’ordine.

La replica di Santanchè

Dalla platea sono partiti applausi e manifestazioni di solidarietà nei confronti della ministra, accompagnati da cori contro il contestatore. Dal palco Santanchè ha commentato: «Ognuno può esprimere il proprio giudizio. Anche questa è democrazia. Ringrazio chi è qui».

Articoli di POLITICA più letti
1.

L’infortunio di Barbero e il video che nessuno ha censurato. Ecco la vera storia del fact checking di Open sul referendum giustizia

2.

Roberto Vannacci quasi fuori dalla Lega: «Ora un’Afd all’italiana»

3.

Meloni contro Trump per le critiche ai soldati in Afghanistan: «Inaccettabile. Stupore per le sue parole, l’amicizia necessita di rispetto»

4.

Report ed Ecm Microsoft: «Ecco come funziona il “software-spia”» – Il video

5.

Crosetto: «Trump sull’Afghanistan? Sui soldati italiani non accettiamo lezioni». E il tycoon fa retromarcia (ma solo sugli inglesi)

leggi anche
santanche-calendario-scolastico
SCUOLA E UNIVERSITÀ

La ministra Santanchè vuole cambiare il calendario scolastico: «Vacanze distribuite tutto l’anno per favorire il turismo»

Di Ygnazia Cigna
POLITICA

Colbacco e pelliccia, il Natale sotto la neve di Daniela Santanché: «Auguri anche a chi mi vuole male» – Il video

Di Ugo Milano
visibilia daniela santanchè vendita
ECONOMIA & LAVORO

Passa ancora di mano il gruppo Visibilia creato da Daniela Santanchè, venduto a mille euro a una società Usa guidata da un avvocato romano

Di Fosca Bincher
francesca faccini venere botticelli ministra daniela santanche
POLITICA

Francesca Faccini: la nuova Venere della ministra Santanchè è costata 138 mila euro

Di Alba Romano
daniela-santanche-minacce-morte-identificato-autore
POLITICA

«Per farla dimettere bisogna spararle». Minacce social a Daniela Santanchè, la ministra del Turismo: «Identificato l’autore»

Di Ugo Milano