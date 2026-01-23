Milano, la ministra Santanchè contestata da un ragazzo al Forum del Turismo: «Dimettiti, sei una ladra» – Il video

Il giovane è stato subito allontanato dalle forze dell’ordine. La replica: «Anche questa è democrazia»

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata contestata durante l’evento di apertura del Forum Internazionale del Turismo, svoltosi oggi – venerdì 23 gennaio – al Palazzo del Ghiaccio di Milano. Poco prima del suo intervento, un giovane si è alzato in piedi e le ha gridato: «Dimettiti, sei una ladra». Il ragazzo è stato subito allontanato dalle forze dell’ordine.

La replica di Santanchè

Dalla platea sono partiti applausi e manifestazioni di solidarietà nei confronti della ministra, accompagnati da cori contro il contestatore. Dal palco Santanchè ha commentato: «Ognuno può esprimere il proprio giudizio. Anche questa è democrazia. Ringrazio chi è qui».