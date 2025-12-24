Ultime notizie Fabrizio CoronaFamiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
POLITICADaniela SantanchèGoverno MeloniLavoro e impresaNataleTurismoVideo

Colbacco e pelliccia, il Natale sotto la neve di Daniela Santanché: «Auguri anche a chi mi vuole male» – Il video

24 Dicembre 2025 - 20:37 Ugo Milano
embed
La ministra del Turismo ha rivolto un pensiero speciale a chi lavora anche sotto le feste

Un «Buon Natale» all’insegna della neve e dei ringraziamenti ai lavoratori. Così la ministra del Turismo, Daniela Santanché ha pubblicato sui social un video in cui fa il suo augurio per le feste, con un outfit decisamente invernale e il suo fedele beagle Mia. «Buon Natale a tutti, ma soprattutto ai lavoratori del settore del turismo, a tutti coloro che per rendere più grande la nostra Nazione, in questi giorni di festa lavoreranno. Vi ringrazio veramente di cuore», ha dichiarato la ministra sotto una copiosa nevicata. «Gli auguri li faccio anche a chi mi vuole bene e a chi mi vuole male. Cerchiamo di essere tutti un po’ più buoni, forse sarà difficile ma ci dobbiamo provare», ha concluso.

Gli auguri sotto la neve

Nel video diffuso sui social, la ministra appare con un completo marrone con tanto di colbacco in testa e scaldamuscoli in pelliccia fino alle ginocchia. E mentre pronuncia gli auguri, alle sue spalle spunta anche il cagnolino Mia, spesso protagonista delle sue foto informali. Nelle scorse ore anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha diffuso i suoi auguri, ritratta accanto al presepe: «Che si creda o no questo simbolo, parla di dignità, di responsabilità, di rispetto della vita, di attenzione ai fragili. Sono valori che hanno plasmato la nostra comunità, che meritano di essere custoditi e di non essere messi da parte per moda o per timore. Siate orgogliosi della vostra identità, del messaggio universale di amore e di pace che porta con sé», ha dichiarato.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Manovra da 22 miliardi: arriva il sì del Senato al maxiemendamento. Cancellate in extremis 5 norme, anche quella sui lavoratori sottopagati

2.

Giorgia Meloni strega i ministri coi regali «made in Italy», Lollobrigida stuzzica il palato. Le sorprese al Cdm prima di Natale

3.

Legge di Bilancio: è iniziata la discussione in Senato. Dal bonus per le scuole paritarie al piano casa, le novità principali (e praticamente definitive) raccolte in cinque punti

4.

Si videocollega al Consiglio comunale dallo stadio, beccato a esultare per un gol della Juve: «Sono qui per lavoro»

5.

Il governo pone la fiducia sulla Manovra. Giorgetti al Senato: «Parlamenti esautorati, aggiorniamo la democrazia»

leggi anche
visibilia daniela santanchè vendita
ECONOMIA & LAVORO

Passa ancora di mano il gruppo Visibilia creato da Daniela Santanchè, venduto a mille euro a una società Usa guidata da un avvocato romano

Di Fosca Bincher
francesca faccini venere botticelli ministra daniela santanche
POLITICA

Francesca Faccini: la nuova Venere della ministra Santanchè è costata 138 mila euro

Di Alba Romano
daniela-santanche-minacce-morte-identificato-autore
POLITICA

«Per farla dimettere bisogna spararle». Minacce social a Daniela Santanchè, la ministra del Turismo: «Identificato l’autore»

Di Ugo Milano
daniela santanchè
ECONOMIA & LAVORO

Dopo l’addio all’editoria a casa di Daniela Santanché si punta sull’alcol. Compagno e figlio della ministra hanno lanciato Heragin, un gin di lusso

Di Fosca Bincher
daniela santanchè
POLITICA

Caso Santanchè: il tribunale di Roma sospende il processo e invia gli atti a Senato

Di Alba Romano
santanchè articolo inglese complimenti epic fail
POLITICA

Epic fail di Daniela Santanchè: condivide un articolo inglese pensando faccia i complimenti all’Italia, ma è l’esatto opposto. Poi cancella il post

Di Alba Romano
POLITICA

Daniela Santanché e la presunta truffa all’Inps, il tribunale impone lo stop: perché l’udienza preliminare è congelata per mesi

Di Ugo Milano
FACT-CHECKING

Il falso video di Daniela Santanché contro Donald Trump e gli accordi di pace su Gaza in Egitto

Di David Puente