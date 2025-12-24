Colbacco e pelliccia, il Natale sotto la neve di Daniela Santanché: «Auguri anche a chi mi vuole male» – Il video

La ministra del Turismo ha rivolto un pensiero speciale a chi lavora anche sotto le feste

Un «Buon Natale» all’insegna della neve e dei ringraziamenti ai lavoratori. Così la ministra del Turismo, Daniela Santanché ha pubblicato sui social un video in cui fa il suo augurio per le feste, con un outfit decisamente invernale e il suo fedele beagle Mia. «Buon Natale a tutti, ma soprattutto ai lavoratori del settore del turismo, a tutti coloro che per rendere più grande la nostra Nazione, in questi giorni di festa lavoreranno. Vi ringrazio veramente di cuore», ha dichiarato la ministra sotto una copiosa nevicata. «Gli auguri li faccio anche a chi mi vuole bene e a chi mi vuole male. Cerchiamo di essere tutti un po’ più buoni, forse sarà difficile ma ci dobbiamo provare», ha concluso.

Gli auguri sotto la neve

Nel video diffuso sui social, la ministra appare con un completo marrone con tanto di colbacco in testa e scaldamuscoli in pelliccia fino alle ginocchia. E mentre pronuncia gli auguri, alle sue spalle spunta anche il cagnolino Mia, spesso protagonista delle sue foto informali. Nelle scorse ore anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha diffuso i suoi auguri, ritratta accanto al presepe: «Che si creda o no questo simbolo, parla di dignità, di responsabilità, di rispetto della vita, di attenzione ai fragili. Sono valori che hanno plasmato la nostra comunità, che meritano di essere custoditi e di non essere messi da parte per moda o per timore. Siate orgogliosi della vostra identità, del messaggio universale di amore e di pace che porta con sé», ha dichiarato.