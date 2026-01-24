Firenze, i lavori al Ponte al Pino allungano i tempi dell’Altà velocità. Cosa succede tra sabato e domenica

Lo stop è dalle 15 di oggi, sabato 24, alla stessa ora di domenica 2

Un weekend difficile quello che stanno affrontando turisti e pendolari lungo la direttrice nord-sud dell’alta velocità. A causa dei lavori al cavalcavia di ponte al Pino, di proprietà di Rfi, a Firenze, l’Alta velocità si ferma, con uno stop circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Rifredi. Lo stop è dalle 15 di oggi, sabato 24, alla stessa ora di domenica 2.

Il sistema delle navette

I treni Frecce e gli Italo provenienti da sud termineranno la loro corsa a Campo di Marte. Chi è a bordo prenderà una navetta, fornita da Rfi, per la stazione di Rifredi, riprendendo poi il treno verso Bologna. Lo stesso vale per chi scende da Nord. Un sistema che potrebbe comportare disagi. La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha raccomandato la popolazione locale all’uso dei trasporti pubblici. Anche perché in giornata, al Franchi, si terrà anche la partita di calcio della Fiorentina.

Le vie chiuse al traffico

Alcune aree sono interdette al traffico. Dalle 14.30 di sabato 24 alle 16 di domenica 25 chiuse via Mannelli (tra via Capo di Mondo e via Varchi) e viale Mazzini (da via Masaccio a via Bovio e la corsia proveniente da via Bovio e diretta lato via Masaccio). A Rifredi chiusa via Pancaldo e via Vasco De Gama. Modifica della circolazione a Campo di Marte, con sensi unici in via Masaccio, tra viale Mazzini e via Capo di Mondo verso quest’ultima e tra viale Mazzini e via Varchi verso quest’ultima.