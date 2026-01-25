Atalanta, un utente inglese sblocca l’accesso a uno dei cancelli dello stadio digitando “1907” – Il video

Il filmato, diffuso su TikTok, sta diventando virale

Non è chiaro se il gestore della sicurezza dello stadio di Bergamo, dell’Atalanta, sia lo stesso che ha seguito il museo Louvre a Parigi ma un inglese sta diventando virale, a modo suo, sui social. L’account stanley_2110 su TikTok mostra come accedere alla struttura sportiva, nello specifico dal cancello autobus, ingresso 10, utilizzato dalle squadre, digitando il codice sicurezza. Quale sarà questo codice? Semplice, l’inglese sblocca l’accesso digitando 1907, ovvero l’anno di fondazione della squadra contenuto anche nel nome della società.

Il video e la diffusione sui social

Le immagini stanno diventando virali, sia su X che su Reddit. Non è sicuro che sia autentico e realmente girato da un “turista” inglese, appassionato di maglie sportive (tanto da rivenderle su Vinted). Ma i riflessi sul cancello e la corrispondenza ai luoghi fisici, molto minuziosa, fa pensare che non si tratta di un contenuto generato con l’intelligenza artificiale. «Io non ci posso credere, un tizio britannico è entrato indisturbato nello stadio dell’Atalanta semplicemente inserendo il codice “1907”», scrive un utente in rete. Finora la società sportiva non ha commentato il contenuto.