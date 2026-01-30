Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Trump spiazza i giovani (e non solo): «Voglio far salire i prezzi delle case, non farli scendere» – Il video

30 Gennaio 2026 - 08:30 Gianluca Brambilla
Il presidente Usa: «Voglio che le persone che possiedono una casa continuino a essere ricche». Protestano i Democratici

C’è una nuova parola che da qualche tempo ha scalato le gerarchie della politica americana: affordability, traducibile in italiano con «accessibilità». È il termine su cui ha più insistito la campagna elettorale di Zohran Mamdani, il giovane socialista divenuto sindaco di New York, e che da allora molti altri politici, compresi i Repubblicani, stanno copiando. Tra questi, tuttavia, non c’è Donald Trump, che sulla questione sembra vederla in modo decisamente diverso, specialmente se si parla di case.

Trump: «Abbassiamo i tassi di interesse»

Lo dimostra un ragionamento fatto dal presidente americano durante un vertice di gabinetto a cui erano presenti anche i media. Parlando della scarsità di alloggi e dei prezzi delle abitazioni ormai fuori controllo, Trump ha detto che vuole rendere più facile per gli americani comprare casa, ma non agendo sui prezzi. Anzi, esattamente il contrario. «Vogliamo che le persone che possiedono una casa continuino a essere ricche. Perciò manterremo alti i prezzi, non distruggeremo il valore delle loro case per permettere a chi non ha lavorato sodo di comprarne una». Ma qual è allora la strategia di Trump per rendere più facile l’acquisto di una casa? «Abbasseremo i tassi di interesse», promette il presidente americano, che proprio oggi annuncerà il successore di Jerome Powell alla guida della Federal Reserve.

Democratici all’attacco

Non si è fatta attendere la replica dei Democratici, che accusano Trump di voler favorire i ricchi e ignorare gli ostacoli al diritto alla casa per le nuove generazioni. «Stai cercando di acquistare la tua prima casa? Trump vuole che i prezzi salgano. Ma certo, Donald, continua a dire che l’accessibilità economica è una bufala», ha scritto su X la senatrice dell’Illinois Tammy Duckworth. «Milioni di famiglie fanno fatica a permettersi un tetto sopra la testa e la risposta di Trump è quella di aumentare il prezzo delle case», rincara la dose la deputata Suzan DelBene. In realtà, la stessa Casa Bianca ha ammesso più volte che esiste un problema di accesso alla casa. Proprio nei giorni scorsi, per esempio, Trump ha firmato un ordine esecutivo che impedisce agli investitori di Wall Street di acquistare e possedere abitazioni unifamiliari. Ma per i Democratici, resta ancora molto da fare per poter assicurare davvero case a prezzi accessibili per i più giovani.

Foto copertina: EPA/Aaron Schwartz | Donald Trump nello Studio Ovale della Casa Bianca

