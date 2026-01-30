La causa di Donald Trump al fisco Usa: «Voglio 10 miliardi»

Secondo l'accusa l'agenzia delle tasse non avrebbe protetto la dichiarazione dei redditi del tycoon mentre era presidente. Trump ha pagato solo 750 dollari di imposte federali sul reddito nel 2016 e nel 2017. E nessuna in 10 dei 15 anni precedenti

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump fa causa al fisco Usa. E chiede dieci miliardi di dollari di danni. Insieme a due dei suoi figli e alla sua azienda il tycoon porta in tribunale l’Internal Revenue Service perché non avrebbe impedito la fuga di notizie sulle sue dichiarazioni dei redditi all’epoca del suo primo mandato. Trump si è rifiutato di pubblicare le sue dichiarazioni rompendo così la tradizione dei suoi predecessori. La causa sostiene che la sua stessa amministrazione fiscale non ha protetto la sua privacy. Consentendo a un dipendente di un appaltatore di renderla pubblica attraverso i media.

La causa di Trump…a Trump

Quel dipendente, Charles Littlejohn, è stato condannato nel gennaio 2024 a cinque anni di carcere per lo stesso reato. Ora Trump e i suoi avvocati sostengono che l’Irs e il Tesoro avessero il dovere di proteggere la sua dichiarazione dei redditi. Ma non hanno adottato misure in tal senso. Così facendo, sostengono gli avvocati, l’IRS ha causato «danni finanziari e reputazionali, umiliazione pubblica» e «danneggiato la reputazione pubblica del presidente Trump». La denuncia cita informazioni riportate all’epoca dal New York Times. Il quotidiano aveva raccontato nel settembre 2020 che Trump avesse pagato solo 750 dollari di imposte federali sul reddito nel 2016 e nel 2017. E nessuna in 10 dei 15 anni precedenti, in parte a causa di ingenti richieste di risarcimento danni da parte delle sue aziende.

Le indagini federali

Non è la prima volta che Donald Trump chiede un risarcimento danni a un’agenzia o a un dipartimento del governo federale da lui presieduto. A ottobre, i suoi avvocati hanno chiesto al Dipartimento di Giustizia circa 230 milioni di dollari per compensare le precedenti indagini penali federali a suo carico. Tra gli altri querelanti figurano Donald Trump Jr., Eric Trump e la Trump Organization. Trump ha fatto causa al New York Times e alla casa editrice Penguin Random House per 15 miliardi di dollari per articoli e un libro che, a suo dire, miravano a minare le sue prospettive elettorali nel 2024.

E sta inoltre chiedendo 10 miliardi di dollari al Wall Street Journal per un articolo che discuteva di un augurio di compleanno per il finanziere caduto in disgrazia Jeffrey Epstein. Oltre a 10 miliardi di dollari alla BBC per la modifica di un discorso precedente l’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021.

Le tasse di Donald

Alejandro Brito, avvocato con sede in Florida, ha intentato o contribuito a intentare tutte queste cause, così come la causa contro l’Irs e il Dipartimento del Tesoro. Nella denuncia di giovedì, Trump e gli altri querelanti hanno affermato che il New York Times ha pubblicato almeno otto articoli e ProPublica almeno 50 articoli sulla base delle rivelazioni di Littlejohn. Le fughe di notizie «hanno causato ai querelanti danni reputazionali e finanziari, imbarazzo pubblico, hanno ingiustamente macchiato la loro reputazione aziendale, li hanno ritratti sotto una falsa luce. E hanno influenzato negativamente il presidente Trump e la reputazione pubblica degli altri querelanti», secondo la denuncia.

Charles Littlejohn

I pubblici ministeri hanno accusato Littlejohn nel settembre 2023 di aver divulgato ai media i documenti fiscali di Trump e di migliaia di altri ricchi americani. Affermando che era motivato da un’agenda politica. Littlejohn, 40 anni, si è dichiarato colpevole il mese successivo di aver divulgato informazioni sulla dichiarazione dei redditi senza autorizzazione. Ed è stato condannato nel gennaio 2024 a cinque anni di prigione.

Foto copertina da: Salon