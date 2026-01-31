Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Blanco in ospedale: «Ho preso dai miei genitori». La foto completamente nudo e il messaggio criptico

31 Gennaio 2026 - 11:53 Alba Romano
Blanco in ospedale
Accanto a lui un letto sfatto, un borsone dietro le spalle e al braccio un braccialetto bianco, tipico dei pazienti in degenza. La mossa dell'artista che solleva i dubbi dei fan

Blanco torna a far parlare di sé. Il cantante ha condiviso su Instagram una foto che ha subito catturato l’attenzione dei fan. Completamente nudo come mamma l’ha fatto, pixelato nelle parti intime, con il corpo contratto in un urlo, l’artista appare in quello che sembra essere un letto d’ospedale. Accanto a lui un letto sfatto, un borsone dietro le spalle e al braccio un braccialetto bianco, tipico dei pazienti in ospedale. Il dettaglio della stanza ospedaliera ha subito sollevato interrogativi (e qualche preoccupazione) sul suo stato di salute, anche perché negli ultimi mesi il cantante aveva dovuto cancellare alcuni concerti a settembre per problemi di salute, che lui stesso aveva definito «niente di grave». La didascalia del post è enigmatica. «Più vado avanti più mi rendo conto che ho preso dai miei genitori», si legge. E non ci sono altri indizi sul significato della foto.

Un nuovo album in arrivo?

Il post, pur lasciando molti dubbi, sembra segnare una fase di ritorno sulle scene per Blanco. Dopo il singolo Anche a vent’anni si muore, pubblicato pochi giorni fa su tutte le piattaforme e che anche Open ha recensito, il cantante potrebbe essere al lavoro su un nuovo progetto discografico, terzo dopo l’album Innamorato del 2023. L’uso del corpo, del gesto e dello spazio ospedaliero sembra giocare con un mix di vulnerabilità e provocazione, ma forse anche sulla strategia di comunicazione per il prossimo disco. Intanto, i fan restano in attesa di chiarimenti.

