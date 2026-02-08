Cerimonia inaugurale delle Olimpiadi: il portabandiera di Monaco non era Arnaud Alessandria, ma uno sconosciuto scelto a caso

La decisione per mettere l'atleta nelle migliori condizioni possibili in vista della competizione il giorno successivo. I media locali: «Non sappiamo chi sia quell'uomo»

Al netto della figuraccia della Rai, protagonista di una telecronaca imbarazzante e costellata di gaffe, la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina a San Siro hanno raccolto commenti ampiamente positivi all’estero. Dopo le esibizioni di artisti italiani e internazionali, è stato il momento della sfilata degli atleti. Delle 92 nazioni partecipanti, 91 avevano designato ufficialmente il proprio portabandiera. L’unica eccezione è stata il Principato di Monaco. Davanti agli occhi del pubblico mondiale ha infatti sfilato un perfetto sconosciuto, scelto apparentemente a caso, e non l’unico atleta monegasco presente ai Giochi invernali del 2026, ovvero lo sciatore alpino Arnaud Alessandria.

Perché ha sfilato uno sconosciuto?

Il 32enne, specialista delle discipline veloci, all’indomani della cerimonia d’apertura era infatti atteso in gara – come poi è avvenuto – nella discesa libera maschile di sabato 7 febbraio sulla pista Stelvio di Bormio. Per metterlo nelle migliori condizioni possibili in vista della competizione, si è quindi deciso di non farlo sfilare durante la cerimonia inaugurale. Questa scelta ha però lasciato la delegazione monegasca senza un portabandiera e, per colmare il vuoto, la bandiera del Principato è stata affidata a un volontario, estratto a sorte e senza particolari requisiti.

I telecronisti: «Non ho idea di chi sia»

Neanche i telecronisti locali sapevano chi fosse quell’uomo. «Ora la cosa si fa interessante – ha spiegato il commentatore Nick Mullins su TNT Sports durante la cerimonia – Quella di Monaco è una squadra composta da un solo uomo, e lo sciatore Arnaud Alessandria non sfilerà, quindi quello è un volontario. Un fortunato volontario, estratto a sorte, ha l’onore di portare la bandiera. Non ho idea di chi sia. Ho cercato in tutti i modi di scoprire il suo nome».

Foto copertina: ANSA/EPA/NEIL HALL | Il portabandiera del Principato di Monaco alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, venerdì 6 febbraio 2026