Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoOlimpiadi 2026Ucraina
SPORTLombardiaMilanoOlimpiadiOlimpiadi 2026Principato di Monaco

Cerimonia inaugurale delle Olimpiadi: il portabandiera di Monaco non era Arnaud Alessandria, ma uno sconosciuto scelto a caso

08 Febbraio 2026 - 11:58 Alba Romano
embed
monaco-portabandiera-sconosciuto
monaco-portabandiera-sconosciuto
La decisione per mettere l'atleta nelle migliori condizioni possibili in vista della competizione il giorno successivo. I media locali: «Non sappiamo chi sia quell'uomo»

Al netto della figuraccia della Rai, protagonista di una telecronaca imbarazzante e costellata di gaffe, la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina a San Siro hanno raccolto commenti ampiamente positivi all’estero. Dopo le esibizioni di artisti italiani e internazionali, è stato il momento della sfilata degli atleti. Delle 92 nazioni partecipanti, 91 avevano designato ufficialmente il proprio portabandiera. L’unica eccezione è stata il Principato di Monaco. Davanti agli occhi del pubblico mondiale ha infatti sfilato un perfetto sconosciuto, scelto apparentemente a caso, e non l’unico atleta monegasco presente ai Giochi invernali del 2026, ovvero lo sciatore alpino Arnaud Alessandria

Perché ha sfilato uno sconosciuto?

Il 32enne, specialista delle discipline veloci, all’indomani della cerimonia d’apertura era infatti atteso in gara – come poi è avvenuto – nella discesa libera maschile di sabato 7 febbraio sulla pista Stelvio di Bormio. Per metterlo nelle migliori condizioni possibili in vista della competizione, si è quindi deciso di non farlo sfilare durante la cerimonia inaugurale. Questa scelta ha però lasciato la delegazione monegasca senza un portabandiera e, per colmare il vuoto, la bandiera del Principato è stata affidata a un volontario, estratto a sorte e senza particolari requisiti.

I telecronisti: «Non ho idea di chi sia»

Neanche i telecronisti locali sapevano chi fosse quell’uomo. «Ora la cosa si fa interessante – ha spiegato il commentatore Nick Mullins su TNT Sports durante la cerimonia – Quella di Monaco è una squadra composta da un solo uomo, e lo sciatore Arnaud Alessandria non sfilerà, quindi quello è un volontario. Un fortunato volontario, estratto a sorte, ha l’onore di portare la bandiera. Non ho idea di chi sia. Ho cercato in tutti i modi di scoprire il suo nome».

Foto copertina: ANSA/EPA/NEIL HALL | Il portabandiera del Principato di Monaco alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, venerdì 6 febbraio 2026

Articoli di SPORT più letti
1.

Dalla figlia di Mattarella (che in realtà è la presidente del Cio) al silenzio su Ghali: quante gaffe nella telecronaca Rai delle Olimpiadi

2.

Olimpiadi, J.D. Vance sommerso dai fischi a San Siro – Il video

3.

Olimpiadi, Ghali recita «Promemoria» di Gianni Rodari: «Ci sono cose da non fare mai, per esempio, la guerra» – Il video

4.

Acido ialuronico iniettato nel pene: indagini sul doping nel salto con gli sci

5.

Alla cerimonia di Milano-Cortina c’è anche il bimbo fatto scendere dal bus, l’11enne protagonista dell’alzabandiera

leggi anche
Matilda-de-angelis-replica-gaffe-cronista-rai-mariah-carey
CULTURA & SPETTACOLO

L’ironia di Matilda De Angelis, scambiata dal telecronista Rai per Mariah Carey: «Pronta a dividermi i diritti di All I Want for Xmas»

Di Anna Clarissa Mendi
rebecca-passler-ricorso-tas-positiva-doping
SPORT

Olimpiadi, Rebecca Passler non ci sta: la biatleta azzurra ricorre al Tas contro la sospensione per doping

Di Ugo Milano
manifestazione contro olimpiadi
ATTUALITÀ

Milano, tensioni al corteo contro le Olimpiadi e l’Ice: la polizia carica i manifestanti con i manganelli, usati anche gli idranti

Di Ugo Milano
cerimonia apertura olimpiadi gaffe telecronaca rai
SPORT

Dalla figlia di Mattarella (che in realtà è la presidente del Cio) al silenzio su Ghali: quante gaffe nella telecronaca Rai delle Olimpiadi

Di Bruno Gaetani
macron-olimpiadi-gioconda
SPORT

Olimpiadi, Macron assente a Milano-Cortina: sui social posta la Gioconda che guarda gli atleti francesi

Di Ugo Milano