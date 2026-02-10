Il ricatto di Ghislaine Maxwell: «Parlerà solo in cambio della grazia da Trump»

La compagna di Epstein si rifiuta di rispondere ai parlamentari Usa. Ma il suo avvocato dice che può scagionare sia il presidente che Bill Clinton. In cambio però vuole uscire dal carcere per sempre

Com’era ampiamente previsto, Ghislaine Maxwell si è rifiutata di rispondere alle domande di una commissione della Camera dei Rappresentanti sui file di Jeffrey Epstein. «Invoco il mio diritto al silenzio, garantito dal Quinto Emendamento», ha risposto per più di dieci volte la compagna britannica 64enne del miliardario pedofilo, vestita con un top beige e parlando in videoconferenza da una stanza scarsamente illuminata della sua prigione in Texas. Ma si è anche detta disposta a farlo in cambio della grazia presidenziale. I suoi avvocati, che stanno presentando l’ennesimo appello contro la condanna a 20 anni di carcere comminatale nel 2022 per traffico di esseri umani, avevano avvertito che la loro assistita non avrebbe parlato.

Ghislaine Maxwell e il Quinto Emendamento

Il rifiuto di rispondere alle domande ha fatto arrabbiare il presidente repubblicano della commissione. Ma gli avvocati hanno assicurato che Maxwell «è pronta a parlare in modo completo e onesto se riceverà la grazia dal presidente Donald Trump», ha detto il legale David Marks. L’udienza si è svolta nel mezzo della tempesta scatenata dalla pubblicazione, il 30 gennaio, di una nuova serie di documenti relativi al caso Epstein da parte del Dipartimento di Giustizia. E mentre il vice procuratore generale Todd Blanche ha avvertito che gli oltre tre milioni di pagine inedite non contengono nuove prove che possono portare ad altri procedimenti giudiziari. Markus, che è stato anche avvocato di Trump, ha detto che l’amministrazione ha ora adempiuto all’obbligo di garantire la piena trasparenza su un caso politicamente esplosivo.

«Trump e Clinton sono innocenti»

Se dovesse ricevere la grazia, la signora Maxwell sarebbe pronta, tra le altre cose, a testimoniare che «il presidente Trump e il presidente Clinton sono innocenti di qualsiasi illecito», ha affermato il suo avvocato. «Solo la signora Maxwell può spiegare il perché, e il pubblico ha diritto a tale spiegazione», ha aggiunto Markus. E chiamando in causa sia il presidente repubblicano che l’ex presidente democratico, sembra lanciare un’esca per chiudere lo scandalo in cambio della grazia. Trump e Clinton hanno avuto legami con Epstein, ma entrambi sostengono di aver rotto con lui prima della sua morte in prigione. E di non essere stati a conoscenza dei suoi crimini sessuali. Maxwell sta cercando di far passare il messaggio che «il suo silenzio può essere comprato con la grazia», ha affermato la parlamentare democratica Melanie Stansbury, che ritiene che questo messaggio sia rivolto «direttamente a Trump».

La grazia per Ghislaine

Interrogato ripetutamente lo scorso anno su una possibile grazia presidenziale, Trump ha eluso la questione. La stessa commissione ha convocato Clinton e sua moglie Hillary, ex segretario di Stato, per una testimonianza alla fine del mese. Entrambi hanno chiesto audizioni pubbliche, affermando di voler impedire ai repubblicani di sfruttare le loro dichiarazioni. Intanto diversi eletti, tra cui i due coautori della legge sulla trasparenza di Epstein, il repubblicano Thomas Massie e il democratico Ro Khanna, si sono recati al Dipartimento di Giustizia per esaminare i documenti non censurati, in particolare per garantire che le revisioni fossero effettuate nel rispetto delle rigide condizioni stabilite dalla legge.

I sei nomi di uomini censurati

E hanno scoperto che i nomi di sei uomini, apparentemente coinvolti nelle azioni attribuite a Epstein, sono stati censurati senza spiegazioni. La legge autorizza tali censure, principalmente per proteggere la privacy delle vittime, ma non per proteggere le figure politiche. Massie ha anche pubblicato su X uno scambio di email tra Epstein e un corrispondente censurato, in cui si faceva riferimento a un «video di tortura». I due parlamentari si sono rifiutati di rivelare l’identità dei sei uomini. Ma uno di loro è «di rango piuttosto elevato in un governo straniero», ha indicato Massie. Mentre il suo collega ha fatto riferimento a «una figura piuttosto importante» tra gli altri cinque.

Doumenti censurati

Una parte significativa dei documenti esaminati dai legislatori rimane «censurata», ha osservato con sorpresa Ro Khanna. «Questo perché i documenti forniti al Dipartimento di Giustizia dall’FBI o dalle giurie erano già stati scritti», ha spiegato. «Dobbiamo dare al Dipartimento di Giustizia la possibilità di rivedere il proprio lavoro e correggere gli errori», ha affermato Massie. «Devono rivedere il proprio lavoro o farlo revisionare da qualcun altro», ha insistito.