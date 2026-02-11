Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
Lecce, butta per sbaglio venti lingotti d’oro da 120mila euro nella spazzatura: l’incubo di un 57enne e la corsa per ritrovarli

11 Febbraio 2026 - 23:16 Ugo Milano
spazzatura lingotti oro
L’uomo, che li aveva accumulati nel tempo e conservati in una scatola di latta, si è accorto dell’errore solo il giorno successivo

Un uomo di 57 anni di origine brindisina ha rischiato di perdere un vero tesoro per un semplice errore domestico. Ben venti lingotti d’oro, del valore complessivo tra i 120 e i 130mila euro, sono stati gettati per sbaglio in un cestino della spazzatura a Torre Lapillo, frazione di Porto Cesareo in provincia di Lecce. L’uomo, che li aveva accumulati nel tempo e conservati in una scatola di latta, si è accorto dell’errore solo il giorno successivo, quando il cestino ormai era già stato svuotato.

Il ritrovamento dei carabinieri

Dopo essersi rivolto ai carabinieri, le indagini sono partite dai filmati delle telecamere di sorveglianza, che hanno permesso di confermare la dinamica e di ricostruire il percorso dell’autocompattatore incaricato della raccolta dei rifiuti. Le ricerche si sono così concentrate nella discarica di Ugento, dove i sacchi erano stati consegnati. Grazie alla collaborazione dei dipendenti dell’impianto, la scatola di latta è stata individuata e recuperata intatta, con tutti i venti lingotti al suo interno. Il prezioso carico è stato così restituito al legittimo proprietario, che ha tirato un grande sospiro di sollievo.

