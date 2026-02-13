La «versione di Giorgia» diventa la «visione». Il libro (con titolo pimpato) sulla premier esce negli Usa con la prefazione del vicepresidente JD Vance

Il titolo modificato rispetto al mercato italiano

Esce negli Stati Uniti il 26 aprile la “La versione di Giorgia”, con le undici interviste di Alessandro Sallusti alla premier Giorgia Meloni. Il volume uscì in Italia nel 2023, per Rizzoli. Ma per il mercato americano, il libro, edito da Skyhorse, alza il livello nel titolo: la “versione” diventa “La visione di Giorgia“. Con tra l’altro una prefazione speciale, firmata dal vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. A darne notizia è stata la giornalista americana di Politico Sophie Cai, autrice della newsletter sulla Casa Bianca West Wing Playbook.

Il libro in uscita negli Usa

Non è la prima volta che il mondo di Trump fa una buona recensione sulla premier

Come ricorda Il Fatto Quotidiano nel 2021 negli Usa uscì l’autobiografia della premier: “I am Giorgia. My roots, my principles” con prefazione di Donald Trump junior, il figlio del numero uno della Casa Bianca. Allora il tycoon stesso le fece uno spottone, con tanto di post su Truth, in cui aveva scritto: «Meloni ha scritto un nuovo libro: sta svolgendo un bellissimo lavoro». Nel 2023 e 2024 il reddito di Giorgia Meloni salì a 500 mila euro proprio grazie agli incassi dell’opera. Stavolta per la premier si espone il vicepresidente JD Vance, con cui Meloni ha un ottimo rapporto. E per ora non serve nemmeno un post su Truth. L’opinione di Donald Trump su Giorgia è nero su bianco (pardon su sfondo blu) nella copertina: «Meloni è una dei veri leader del mondo».



